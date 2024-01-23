JPMorgan dört Türk bankasını negatif izlemeye aldı: Normalleşme sürecinden heyecan duyuyoruz

Türkiye, bilim ve teknolojide geldiği noktayla tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Türk bilim adamları ve araştırmacılar geliştirdikleri teknolojiyi her gün bir adım daha öteye taşıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Teknotıp şirketi işbirliğinde, Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (BİTAM) elektronik, optik ve elektro-optik aygıtların kalibrasyonu ölçümünde kullanılan çip üretimi projesi başlatıldı. Saç telinin 10'da 1'i kalınlığındaki malzemeden üretilen çip, laboratuvarda kullanılan ölçüm cihazlarının doğru, güvenli ve sağlıklı ölçüm yapmasını sağlıyor. 0,25 gramlık kalibrasyon çipi, 100 dolardan ihraç ediliyor. Peki bu çip ne işe yarıyor, özellikleri neler? İşte tüm detaylar....