Ekonomi Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı 6 Kasım Çarşamba günü tören düzenlenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı: 6 Kasım Çarşamba günü tören düzenlenecek

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı: 6 Kasım Çarşamba günü tören düzenlenecek

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Kabataş'a uzanan ikinci kısmında da tünel çalışmaları tamamlandı. 6 Kasım Çarşamba günü 'Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Tünellerinin Tamamlanması' sebebiyle tören düzenlenecek.

Haber Merkezi AA
15 istasyonun, önümüzdeki yılın ilk aylarında hizmete girmesi hedefleniyor.
15 istasyonun, önümüzdeki yılın ilk aylarında hizmete girmesi hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm tünellerinin tamamlanması sebebiyle, 6 Kasım Çarşamba günü tören düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, 8 ilçeyi bağlayacak hattın Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki 15 istasyonunun, önümüzdeki yılın ilk aylarında hizmete girmesinin hedeflendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

  • "Yapımı hızla devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı projesinde mutlu sona yaklaşılıyor. Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında test sürüşleri devam eden hattın ikinci etabı olan Mecidiyeköy-Kabataş arasındaki tünel kazı çalışmaları da tamamlandı.6 Kasım Çarşamba günü 'Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Tünellerinin Tamamlanması' sebebiyle tören düzenlenecek. Programda, Mecidiyeköy-Kabataş arasındaki tünel çalışmasını tamamlayan TBM makinesi, hattın Fulya İstasyonu'ndaki şafttan çıkarılacak."

İstanbul Metrosu'nda ışık göründü
EKONOMİ
İstanbul Metrosu'nda ışık göründü

Tam otomatik sürücüsüz olarak inşa edilen metronun, 24,5 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyondan oluştuğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bir saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine sahip hattın tamamının hizmete girmesiyle günde bir milyon yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.Raylı sistem hattı, Avrupa Yakası'nda yerleşim olarak yoğun nüfusa sahip Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar'ı birbirine bağlayacak.Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey (M7) Metro Hattı, 5 ayrı noktada diğer raylı sistemlere entegre olacak."

Entegrasyon noktaları ve hatlar şöyle:

"Kabataş İstasyonunda, Kabataş-Taksim Füniküler (F1) hattı ve Eminönü-Kabataş Tramvayı (T1) ile
Mecidiyeköy İstasyonunda Yenikapı-Hacıosman Metro (M2) hattı ileKaradeniz Mahallesi İstasyonunda Topkapı-Sultançiftliği (T4) hattı ileMahmutbey İstasyonunda Bağcılar (Kirazlı)-Başakşehir Metro (M3) hattı ile ."

İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
FOTOĞRAF 16
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan İstanbul Havalimanı’na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşa edilen Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattı 1. etabında çalışmalar hızla devam ediyor.
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Metro hattında yer alan İhsaniye, Işıklar Otogar, Göktürk, Kemarburgaz istasyonlarında hummalı çalışmalar göze çarparken, gelinen son nokta havadan drone ile görüntülendi.
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Toplam uzunluğu yaklaşık 70 kilometre olacak hattın, Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı yönünde uzunluğu yaklaşık 37,5 kilometre, İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı yönünde ise 32 kilometre olarak tasarlandı.
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İstanbul Havalimanı’nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının ilk etabı 2019’da ikinci etabı ise 2021’de hizmete açılacak.
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İSTANBUL YENİ HAVALİMANI GÜZERGAHI: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek.
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Hatta sırasıyla Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Havalimanı-1, Havalimanı-2 ve Havalimanı-3 istasyonları bulunacak.
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Bu istasyonlar her biri yaklaşık 37 kilometre uzunluğunda olan 5.70 metre iç çaplı iki adet ana hat tüneli ve toplam uzunluğu yaklaşık 1.1 kilometre olan makas tünelleri ile birbirine bağlanacak.
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Sefer sıklığının 3 dakika olarak planlandığı hatta, maksimum işletme hızı 120 kmsaat olup, istasyonlar ve güzergâh araçların 4’lü veya 8’li diziler halinde vatandaşlara hizmet edecek.
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ENTEGRE EDİLECEK HATLAR: Yeni metro ile saatte tek yönde 70 bin yolcu taşınabilecek.
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Hat tamamlandığında, Gayrettepe İstasyonu’nda Metrobüs ve Şişhane - Taksim - 4.Levent - Hacıosman Metro Hattı ile Kağıthane İstasyonu’nda Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı ile entegre olacak.
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İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
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İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
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İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
Title
İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
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İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
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İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
2016 yılında temeli atılan, İstanbul yeni Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın 1. etabında istasyonlarda gelinen son durum havadan görüntülendi. Metro Hattı'nın 1. etabı 2019 yılında, 2. etabı ise 2021 yılında hizmete sunulacak.


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