Ekonomi Kabine toplantısında gündem 3600 ek gösterge Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları duyuracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kabine toplantısında gündem 3600 ek gösterge: Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları duyuracak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki toplantının ana gündemleri 3600 ek gösterge ve kira artışlarına yapılacak düzenleme olacak.

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Kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge açıklaması! Kabine toplantısı kaçta?
​Kabine toplantısında gündem 3600 ek gösterge

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak.

  • Gündemin en önemli başlıklarından biri memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi olacak.

Kabine toplantısının ağırlıklı gündemini ekonomi oluşturacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi için nihai kararın verileceği toplantıda ayrıca enflasyon ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınacak tedbirler de masaya yatırılacak.

  • Kira artışlarına yapılacak düzenleme yine gündemde olacak başlıklar arasında.

Terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyine yapılacak yeni sınır ötesi harekat da gündemin bir başka sıcak başlığı. Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasında 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuştu: Çiftçi ve memura müjde
OYNAT 03:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuştu: Çiftçi ve memura müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı kapanış konuşmasını yaptı. Burada çiftçi ve memura müjde veren Erdoğan 'TMO sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 TL alım, bin lira prim bedeli olmak üzere 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 lira alım, 500 prim bedeli olmak üzere 6 bin TL olarak belirlenmiştir' dedi. Erdoğan '3600 ek göstergede nihayet çalışmayı tamamladık. Yarınki Kabine Toplantısı'nın ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuştu: Çiftçi ve memura müjde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuştu: Çiftçi ve memura müjde
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