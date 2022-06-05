Kabine toplantısında gündem 3600 ek gösterge: Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları duyuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuştu: Çiftçi ve memura müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı kapanış konuşmasını yaptı. Burada çiftçi ve memura müjde veren Erdoğan 'TMO sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 TL alım, bin lira prim bedeli olmak üzere 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 lira alım, 500 prim bedeli olmak üzere 6 bin TL olarak belirlenmiştir' dedi. Erdoğan '3600 ek göstergede nihayet çalışmayı tamamladık. Yarınki Kabine Toplantısı'nın ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım' diye konuştu.