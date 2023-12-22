Türkiye’nin milli gururu Togg ilgi odağı olmayı sürdürürken, gözler de yeni müşterilere çevrildi. İlk 20 bin şanslı müşterinin araç teslimatnı tamamlayan Togg, yedekteki müşterilere araç teslimatı için hazırlıklarını başladı. Yedek olarak belirlenen müşterilerine mail atan Togg yönetimi, gönderdiği mailde ödemeleri nakit yapmaları durumunda şasi ve motor numaralarının görünür hale geleceği ifade edildi.

Mailde, Trumore mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek nakit ödemede 3 iş günü, kredili ödemede ise 5 iş günü ödeme süresi verilirken, şasi ve motor numarası görünür hale geldikten sonra sürenin aktif olarak başlayacağı duyuruldu. Mailde, sürecin satış destek danışmanları tarafından sürdürüleceği de belirtildi.





2024 YILININ İLK 4 AYINDA TESLİM

20 bin Togg’un 2024 yılının ilk 4 ayında teslim edileceği belirtildi. Ekim ayında 3 bin 567 TOGG T10X modeli vatandaşlara teslim eden Togg, 12 Aralık’ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada 15 bin Togg’un teslim edildiğini duyurmuştu. 16-27 Mart’ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katılmaya hak kazanmıştı. Tarihi kura çekiminde 20 bin asil ve 20 bin yedek belirlenmişti.





FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahlarında yapılan güncelleme ile Togg T10X’e beklenen zam gelmişti. Togg fiyatları yüzde 16,4 zamlandı. Yeni fiyat listesinde Togg T10X modelinin giriş fiyatının 1.430.000 TL’ye yükselirken, bu versiyonun fiyatı zamdan önce 1.227.500 TL idi. Bir üst seviyede yer alan T10X V2 RWD versiyonunun fiyatı ise 1.329.500 TL’den 1.550.000 TL’ye yükseldi.



