Kaçak elektrikte son nokta! 351 trafo kurmuşlar

Kaçak kullanıcıların normalden 9-10 kat fazla enerji tükettiğini, bunun da tedarik sürekliliğini sekteye uğrattığını bildiren yetkililer, sadece nisan ayı içinde yapılan denetimlerde tespit edilen kaçak trafoların sadece sulama sezonunda çalışsa bile, ekonomiye zararının yılda 200 milyon TL’den fazla olduğunu açıkladı.

Ceylanpınar ve Viranşehir’ de 19 kayıt dışı trafoya el koyan dağıtım şirketi, kalan 332 kayıt dışı trafolara el konulması için suç duyurusunda bulundu. Dağıtım şirketinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bugüne kadar süren mücadele neticesinde bölge genelinde kaçak tüketimin yüzde 42,8’e düştüğü ifade edildi. Aynı zamanda, bu trafoların harcadığı enerjinin kabaca bir hesaplamayla bir saatte yaklaşık 75 bin TL’ye denk geldiği ve günde 15 saat tarımsal sulama yapıldığı takdirde günlük elektrik tüketiminin 1 milyon TL’yi aştığı vurgulandı.