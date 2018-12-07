Ekonomi Kaçakçılığa ağır cezalar getiren 50 maddelik yeni teklif
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kaçakçılığa ağır cezalar getiren 50 maddelik yeni teklif

AK Parti akaryakıt kaçakçılığı ve ölçüm aletlerinde yapılan usulsüzlüklere ağır cezalar getiren ‘Madencilik Yasası’ ile ilgili 50 maddelik yeni bir teklif hazırlandı.

Yeni Şafak
TBMM
TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un imzasını taşıyan ve 50 maddeden oluşan yasa teklifi akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Yasa teklifinin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Yasa teklifinde yer alması beklenen maddelerden bazıları:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yurt dışında şirket kurabilecek.

Kaçak üretim ve sevkiyata ek yaptırmlar gelecek.

Madenlerden alınan devlet hakkı artacak.

Ruhsat yenilemesi için süre bitiminden 6 ay önce başvurmak zorunlu olacak.

Tartı aletleriyle ilgili aralık 2018 den önce idari para cezaları bir defalık affedilecek.

90 gün içinde ölçüm aletlerinin muayene ettirilmesi halinde söz konusu aletlerin kullanımına izin verilecek.

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