Ekonomi Kademeli dezenfekte Albayrak Grubunun sokak dezenfekte aracına belediyelerden sipariş yağıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kademe'li dezenfekte: Albayrak Grubunun sokak dezenfekte aracına belediyelerden sipariş yağıyor

Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe Atık Teknolojileri, koronavirüse karşı sokak dezenfeksiyonunda yıldız firma oldu. Mikronsis ürünüyle belediyelerin talebine yetişmeye çalıştıklarını söyleyen Genel Müdür Kenan Çelik, “Kapasitemizi haftada 150 adede çıkararak siparişlere yetişmeye çalışıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kademe dezenfekte konusunda çözüm sağlıyor ve mücadelede etkili ekipman geliştiriyor
Kademe dezenfekte konusunda çözüm sağlıyor ve mücadelede etkili ekipman geliştiriyor

Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe Atık Teknolojileri San. A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde birçok belediye ile yurt dışından sokak ve caddeleri dezenfekte için çok sayıda sipariş aldıklarını belirtti.

Kademe'nin haftada 50 adet üretildiği belirtildi.

DEZENFEKTEDE ÇÖZÜM SAĞLIYOR

Belediyelerden gelen siparişlerin hızla arttığına işaret eden Çelik, “Önceliğimiz ülkemizin taleplerini karşılamak. Yeni geliştirdiğimiz ‘Mikronsis sis makinesini’ haftada 50 aded üretmeyi öngörürken şu anda gelen siparişlerle kapasitemizi haftada 150 adede çıkarmaya zorluyoruz. Ayrıca Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Rusya’dan gelen taleplere de yavaş yavaş cevap vermeye başladık. Bu, mevcut belediyelerin kendi parkurlarına hızla adapte edebilecekleri bir ürün” diye konuştu. Çelik, mikronsis sis makinesinin sıfırdan yeni bir makine, araç veya teçhizat almak yerine mevcut arazöz, yol süpürme ya da itfaiye aracına adapte edilerek hızlı bir şekilde montajlanabildiğini ve dakikada yaklaşık yedi litre gibi çok az bir su sarfiyatı sağladığını söyledi.

Kenan Çelik

MÜCADELEDE ETKİLİ EKİPMAN GELİŞTİRİLİYOR

Kademe Atık Teknolojileri olarak çevre temizliği konusunda belediyeler için makine, araç ve ekipman ürettiklerini kaydeden Çelik, yerli ve milli üretime önem veren bir şirket olarak 42 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve Endonezya’ya da üretim hattı kurmak için çalışmaya başladıklarını kaydetti. İhracatın yanısıra Türkiye’nin daha önceden ithal ettiği 100 milyon doları aşkın ekipmanı üreterek ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirten Çelik, şöyle devam etti: “Bu süreçte sokak ve cadde dezenfeksiyonuna yüksek oranda etki eden araçlar geliştiriyoruz. Dünyada ve ülkemizde hedefe yönelik makine talebi arttı, biz de hızlı bir şekilde Ar-Ge çalışmalarımız ile bu ürünleri ürettik ve daha gelişmiş ürünler için çalışıyoruz. Özellikle dünyanın bu dönemde ihtiyac duyduğu araçlar rağbet görüyor. Koronavirüs ile mücadele gösterdi ki çevre dezenfeksiyonu çok önemli. Bu bağlamda Çin’deki uygulamaları yakından izliyoruz. Dünyanın değişik yerlerine ekipman gönderdiklerini izledik. Bizim avantajımız, dünyanın en büyük kargo uçağına 40 adet sığabilen bu sistemlerin yerine biz bir konteynıra 40 adet sığdırıp hızlı bir şekilde gönderebiliyoruz. Gelen talepler gösteriyor ki, ürünlerimizden müşterilerimiz memnun ve kapasite anlamında da bir problemimiz yok.”

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