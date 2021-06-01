Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklamalarının ardından yeme-içme yerleri açıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeme-içme yerleri açıldı

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni normalleşme kararları sonrasında yeme-içme yerleri sabahın erken saatlerinde kapılarını açarak hizmet vermeye başladı.

Haber Merkezi AA
Kademeli normalleşme kapsamında yeme-içme yerleri hizmet vermeye başladı.
Birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Kovid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı. Bu kapsamda yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

Yeme-içme yerleri sabahın erken saatlerinde kapılarını açarak hizmet vermeye başladı.
Yeme-içme yerleri sabahın erken saatlerinde kapılarını açarak hizmet vermeye başladı.
Kırklareli’nde birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

Kırklareli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Zafer Sürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını heyecanla takip ettiklerini söyledi. Kararın tüm esnafı mutlu ettiğini anlatan Sürer, "Hepimiz için çok büyük bir sürpriz oldu. İşletmelerin açılması iyi oldu. Çünkü esnafın artık dayanacak gücü kalmamıştı. Hizmet sektöründeki arkadaşlarımız çok zorlandı." dedi.

Yeme-içme yerleri sabahın erken saatlerinde kapılarını açarak hizmet vermeye başladı.
Yeme-içme yerleri sabahın erken saatlerinde kapılarını açarak hizmet vermeye başladı.

Sürecin herkes için bereketli olması temennisinde bulunan Sürer, "Ülkemiz için vatanımız için herkes için hayırlı olsun. Çok büyük bir heyecan var. Her şeyi özledik. Yaklaşık 4 ay 5 ay oldu müşteri almıyorduk." ifadelerini kullandı.

Kahvehane işletmecisi Yücel Tüzün ise özledikleri müşterilerini bugün karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Çok zor günler geçirdiklerini anlatan Tüzün, erken saatte işletmesine gelerek hazırlıklarını yaptığını söyledi.

Yeme-içme yerleri sabahın erken saatlerinde kapılarını açarak hizmet vermeye başladı.
Yeme-içme yerleri sabahın erken saatlerinde kapılarını açarak hizmet vermeye başladı.

Edirne ve Tekirdağ'da da esnaflar işletmelerinin kapılarını açtı.

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