Kademe’ye talep arttı hedef büyüdü: 42 ülkeye yapılan ihracatta yıl sonu hedefi 60 ülke

Çelik, yaptığı değerlendirmede yol süpürme araçları, konteyner yıkama makinesi ile sıkıştırmalı çöp kasasında yerli üretim yaptıklarını ve dezenfeksiyon araçlarıyla da belediyelerin işini kolaylaştırdıklarını söyledi.
ÖNCELİK TÜRKİYE’NİN İHTİYACINI KARŞILAMAK
- Çelik, cadde ve sokakları dezenfekte işlemine talebin arttığı bu dönemde, su deposu olan her türlü araca monte edilebilen Mikronsis sayesinde sokakları hijyene kavuşturduklarını vurguladı. “Koronasavar” olarak anılmaya başlanan Mikronsis dezenfeksiyon makinesini ilk önce haftada 50 adet üretmeyi öngördüklerini aktaran Çelik, pandemi döneminde gelen siparişlerle Konya’daki fabrika kapasitesini haftada 150 adete çıkarmaya zorladıklarını ifade etti. Çelik, ülke genelinde birçok belediye ile yurt dışından sokak ve caddeleri dezenfekte için çok sayıda sipariş aldıklarının kaydederek, önceliklerinin ülkemizin taleplerini karşılamak olduğunun altını çizdi.