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Ekonomi Kademeye talep arttı hedef büyüdü 42 ülkeye yapılan ihracatta yıl sonu hedefi 60 ülke
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kademe’ye talep arttı hedef büyüdü: 42 ülkeye yapılan ihracatta yıl sonu hedefi 60 ülke

Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe Atık Teknolojileri San. AŞ Genel Müdürü Kenan Çelik, sokak ve cadde dezenfeksiyonu sağlayan yerli üretimleri Mikronsis aracıyla ihracatta önemli başarılar kaydettiklerini belirterek, “Dünyadaki ihtiyaçları yakından takip ediyoruz ve tüm taleplere en kısa sürede yanıt verebiliyoruz. Şu anda 42 ülkeye ihracat yapıyoruz ve yıl sonuna kadar 60 ülkeyi hedefliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kademe
Kademe

Çelik, yaptığı değerlendirmede yol süpürme araçları, konteyner yıkama makinesi ile sıkıştırmalı çöp kasasında yerli üretim yaptıklarını ve dezenfeksiyon araçlarıyla da belediyelerin işini kolaylaştırdıklarını söyledi.

Kenan Çelik

Sokak dezenfeksiyonu aracı 'Mikronsis'e belediyelerden yoğun talep
OYNAT 06:26
Sokak dezenfeksiyonu aracı 'Mikronsis'e belediyelerden yoğun talep
Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe Atık Teknolojileri San. AŞ. Genel Müdürü Kenan Çelik, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde birçok belediye ile yurt dışından sokak ve caddeleri dezenfekte için çok sayıda sipariş aldıklarını belirtti. Çelik, 'Önceliğimiz ülkemizin taleplerini karşılamak. Yeni geliştirdiğimiz 'mikronsis sis makinesini' haftada 50 adet üretmeyi öngörürken şu anda gelen siparişlerle kapasitemizi haftada 150 adete çıkarmaya zorluyoruz. Ayrıca Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Rusya'dan gelen taleplere de yavaş yavaş cevap vermeye başladık' dedi.


ÖNCELİK TÜRKİYE’NİN İHTİYACINI KARŞILAMAK

Kademe
  • Çelik, cadde ve sokakları dezenfekte işlemine talebin arttığı bu dönemde, su deposu olan her türlü araca monte edilebilen Mikronsis sayesinde sokakları hijyene kavuşturduklarını vurguladı. “Koronasavar” olarak anılmaya başlanan Mikronsis dezenfeksiyon makinesini ilk önce haftada 50 adet üretmeyi öngördüklerini aktaran Çelik, pandemi döneminde gelen siparişlerle Konya’daki fabrika kapasitesini haftada 150 adete çıkarmaya zorladıklarını ifade etti. Çelik, ülke genelinde birçok belediye ile yurt dışından sokak ve caddeleri dezenfekte için çok sayıda sipariş aldıklarının kaydederek, önceliklerinin ülkemizin taleplerini karşılamak olduğunun altını çizdi.

Kademe Atık Teknolojileri Müdürü Çelik: Dezenfekte için çok sayıda belediyeden mikronsis sis makinesi sipariş aldık
EKONOMİ
Kademe Atık Teknolojileri Müdürü Çelik: Dezenfekte için çok sayıda belediyeden mikronsis sis makinesi sipariş aldık
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