​Kadın akademisyen oranı AB’den fazla

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mimar, avukat ve bankacıların yarıya yakınını, hakimlerin yüzde 46’sını, büyükelçilerin yüzde 25’ini, öğretmenlerin ise yüzde 60’ını kadınların oluşturduğunu belirterek “Yükseköğretimde kadın akademisyen oranımız yüzde 45 seviyesinde. Bu AB ortalamasının tam 5 puan üstünde bir oran” dedi. Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların sanattan spora, eğitimden sosyal ve siyasal hayata katılıma kadar her alanda varlık gösterebilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 60’I

Bakan Selçuk, “Bugün mimar, avukat ve bankacılarımızın yarıya yakınını kadınlarımız oluşturuyor. Adli ve idari yargıda görev yapan hakimlerin yüzde 46’sı, büyükelçilerimizin yüzde 25’i, öğretmenlerimizin ise yüzde 60’ından fazlası kadın. Yükseköğretimde kadın akademisyen oranımız yüzde 45 seviyesinde. Bu Avrupa Birliği ortalamasının tam 5 puan üstünde bir oran” değerlendirmesinde bulundu.

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ÇALIŞAN KESİME DESTEK VE TEŞVİK

Bakan Selçuk, 2002’de yüzde 4,4 olan parlamentodaki kadın milletvekili oranının 2018’de yüzde 17,45’e ulaştığını, 2019 yerel seçimlerinde 1086 kadın muhtar seçildiğini anımsatarak, “Kamu görevlilerimizde, kadın oranları oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Toplam kamu çalışanlarımızın yüzde 40,33’ü kadındır” ifadesini kullandı. Selçuk, kadınların iş-aile hayatı dengesini sağlayabilmeleri için evde bakım desteği, doğum izni düzenlemeleri, kreş desteği, sigorta prim destekleri, yarı zamanlı çalışma gibi uygulamaları ve teşvikleri hayata geçirdiklerine dikkati çekti.

8 MİLYON AVRO HİBE

“Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” ile küçük çocuklarının bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan kadınların çocuk bakımı konusunda desteklenerek iş hayatında kalmalarının amaçlandığını aktaran Selçuk, “31 Ocak 2021 tarihi itibarıyla projeden faydalanan 14 bin 564 anneye toplam 8 milyon avronun üzerinde hibe ödemesi gerçekleştirildi” diye konuştu.

SERTİFİKALI BAKICI SİSTEMİ BAŞARILI

Bakan Selçuk, kadın istihdamına yönelik teşvikleri de şöyle özetledi: “İş’te Anne Projesi’nden bugüne kadar 44 bin kadını yararlandırdık. Evde Çocuk Bakımı Projesi ile de 25 bin kadına destek olduk. Bu proje ile 16 bin kadını ilk defa sosyal güvenlik kapsamına aldık. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında 31 Ocak 2021 itibarıyla 1504 çalışan anneye toplam 1,9 milyon avro, 5 bin 85 sertifikalı bakıcıya ise toplamda 640 bin 700 avro destek verdik. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yıllık proje desteği kotasının yüzde 30’unu sadece kadınların hak sahibi olduğu projelere ayırıyoruz.”