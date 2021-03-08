Ekonomi Kadın akademisyen oranı ABden fazla
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Kadın akademisyen oranı AB’den fazla

Kadın akademisyen oranı AB’den fazla

Birçok meslek dalındaki olumlu gelişmelere dikkat çeken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Yükseköğretimde kadın akademisyen oranımız yüzde 45 seviyesinde. Bu AB ortalamasının 5 puan üstünde” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mimar, avukat ve bankacıların yarıya yakınını, hakimlerin yüzde 46’sını, büyükelçilerin yüzde 25’ini, öğretmenlerin ise yüzde 60’ını kadınların oluşturduğunu belirterek “Yükseköğretimde kadın akademisyen oranımız yüzde 45 seviyesinde. Bu AB ortalamasının tam 5 puan üstünde bir oran” dedi. Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların sanattan spora, eğitimden sosyal ve siyasal hayata katılıma kadar her alanda varlık gösterebilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 60’I

Bakan Selçuk, “Bugün mimar, avukat ve bankacılarımızın yarıya yakınını kadınlarımız oluşturuyor. Adli ve idari yargıda görev yapan hakimlerin yüzde 46’sı, büyükelçilerimizin yüzde 25’i, öğretmenlerimizin ise yüzde 60’ından fazlası kadın. Yükseköğretimde kadın akademisyen oranımız yüzde 45 seviyesinde. Bu Avrupa Birliği ortalamasının tam 5 puan üstünde bir oran” değerlendirmesinde bulundu.

ÇALIŞAN KESİME DESTEK VE TEŞVİK

Bakan Selçuk, 2002’de yüzde 4,4 olan parlamentodaki kadın milletvekili oranının 2018’de yüzde 17,45’e ulaştığını, 2019 yerel seçimlerinde 1086 kadın muhtar seçildiğini anımsatarak, “Kamu görevlilerimizde, kadın oranları oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Toplam kamu çalışanlarımızın yüzde 40,33’ü kadındır” ifadesini kullandı. Selçuk, kadınların iş-aile hayatı dengesini sağlayabilmeleri için evde bakım desteği, doğum izni düzenlemeleri, kreş desteği, sigorta prim destekleri, yarı zamanlı çalışma gibi uygulamaları ve teşvikleri hayata geçirdiklerine dikkati çekti.

8 MİLYON AVRO HİBE

“Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” ile küçük çocuklarının bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan kadınların çocuk bakımı konusunda desteklenerek iş hayatında kalmalarının amaçlandığını aktaran Selçuk, “31 Ocak 2021 tarihi itibarıyla projeden faydalanan 14 bin 564 anneye toplam 8 milyon avronun üzerinde hibe ödemesi gerçekleştirildi” diye konuştu.

SERTİFİKALI BAKICI SİSTEMİ BAŞARILI

  • Bakan Selçuk, kadın istihdamına yönelik teşvikleri de şöyle özetledi: “İş’te Anne Projesi’nden bugüne kadar 44 bin kadını yararlandırdık. Evde Çocuk Bakımı Projesi ile de 25 bin kadına destek olduk. Bu proje ile 16 bin kadını ilk defa sosyal güvenlik kapsamına aldık. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında 31 Ocak 2021 itibarıyla 1504 çalışan anneye toplam 1,9 milyon avro, 5 bin 85 sertifikalı bakıcıya ise toplamda 640 bin 700 avro destek verdik. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yıllık proje desteği kotasının yüzde 30’unu sadece kadınların hak sahibi olduğu projelere ayırıyoruz.”

Bakan Selçuk’tan Samsun’daki vahşete ilişkin açıklama: Davaya müdahil olacağız
GÜNDEM
Bakan Selçuk’tan Samsun’daki vahşete ilişkin açıklama: Davaya müdahil olacağız
Abone Ol Google News
Papa’nın nafile turları

Papa’nın nafile turları

​2003'te Irak'ın işgali sırasında dua etmekle yetinmişlerdi.
Bunu dışarı salmayın!

Bunu dışarı salmayın!

​Eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü.
Kırmızı tehlike!

Kırmızı tehlike!

​Uzmanlar gelecek haftanın vaka verileri için şimdiden endişeli.
İYİ Partilileri<br>ayağa kaldırdı

İYİ Partilileri
ayağa kaldırdı

​Ekrem İmamoğlu, Akşener ve Buldan'ın kadınlar gününü kutladı.
Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü

Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü

​FETÖ'yle dijital mücadele tüm hızıyla sürüyor.
Aşı zenginliği katladı

Aşı zenginliği katladı

Koronavirüs aşıları üretici firmalara milyarlarca dolar kazandırdı.

Gazze’den Mars’a

Gazze’den Mars’a

​NASA'daki tasarım ekibinin başında Elbasyouni var.

Kadın kollarında bayrak Keşir'de

Kadın kollarında bayrak Keşir'de

​AK Parti kongre öncesinde ilk değişimi Kadın Kolları'nda yaptı.
İsimsiz kahramanların <br>gerçek hikayeleri

İsimsiz kahramanların
gerçek hikayeleri

​MİT binasında çekilen Teşkilat ilk bölümde ekranlara kilitledi.
Telekom'da nefes kesen son

Telekom'da nefes kesen son

​Son saniyeleri büyük heyecana sahne olan maç 2-2 bitti.

Liderliği bırakmadı

Liderliği bırakmadı

​Türkiye'nin en yakın rakibi Almanya.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

Dünyada vaka sayısı 117 milyon 262 bini geçti.
PKK saldırısına <br>komando darbesi<br>

PKK saldırısına
komando darbesi

​Tel Rıfat bölgesinden 7 PKK'lı öldürüldü.
En sert şekilde kınıyorum

En sert şekilde kınıyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.