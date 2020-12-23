Kamu arazileri için önemli karar: Borçlar 1 yıl ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Hazine taşınmazları üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçlarına ilişkin Milli Emlak Genel Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Kovid-19 salgını sürecinde Hazine taşınmazları üzerinde tarım, ticaret ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve vatandaşların mali yükünü azaltacak düzenleme kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, 1 Temmuz 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihlerindeki dönemde daha önce nisan, mayıs ve haziran aylarında ertelenen bedeller de dahil, tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisil ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle ertelendi.

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Erteleme, kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor.

Ödemeler, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Böylece, toplam 925 milyon lira tutarında borç ertelenmiş olacak.

EKONOMİ Kredi borçları 1 yıl erteleniyor

FOTOĞRAF 48 Türkiye Bankalar Birliği'nin de kredi kanallarının açık tutulması, yapılandırma taleplerinin hızla sonuçlandırılması, vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması yönündeki tavsiyesinin ardından dün kamu bankaları tarafından peş peşe yapılan destek paketi açıklamalarına özel bankalar da katıldı. Koronavirüs nedeniyle nakit akışında yaşanan bozulmadan kaynaklı ödeme zorluğu çeken vatandaşlara yönelik Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım öncülüğünde başlatılan kredi borcu erteleme kampanyasına özel taraftan ilk adım İş Bankası'ndan geldi. Bu bankayı ise sırasıyla QNB Finansbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti, DenizBank ve Kuveyt Türk izlerken Şekerbank, Odeabank ve Türkiye Finans da bugün ​borç erteleme kervanına katıldı. İşte bankaların müşterilerine sunduğu destekler... Ziraat Bankası, vatandaşların ve iş dünyasının nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı yeni destekleri devreye alıyor. Bu kapsamda: 1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi, 2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin, 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi, 3) Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi, 4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi, 5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz. ​Vakıfbank açıkladığı kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran paket kapsamında, firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran’a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak. İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak. İşletmelerin mevcut kredileri, kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak. Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü krediler, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak. Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitleri artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek. Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasiteleri artırılacak. VBanko Çek ürününün limiti ve yaygınlığı artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacı azaltılacak ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanacak. Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşların kredi talepleri, VakıfBank Mobil, internet bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmayacak. Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecek. Halkbank, finansal istikrarın korunması, işletmelerin desteklenmesi, istihdamın muhafaza edilmesi ve hane ekonomilerinin devamlılığının sağlanması için alınan “Finansal İstikrar Kalkanı” kapsamında aldığı önlemleri açıkladı. Halbank'tan yapılan açıklamaya göre; - 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek. - Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin; Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek. - Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan Banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek. - Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek. - Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek. - İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak. Ziraat Katılım, ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerini öteleyecek. Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek müşterilerimizin mevcut finansmanlarının 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamaları geliştirilecek. Personel maaşlarını bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek. Bankamızdan finansman limiti olan müşterilerimizin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçları ivedilikle karşılanacak. Vakıf Katılım tarafından devreye alınana paket kapsamında, Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerimizin talepleri üzerine, 30 Haziran 2020 tarihine kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlanması, İşletmelerin kullanmış olduğu mevcut fonların, nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması, Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımların 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması, Kurumumuzdan personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelerin, istihdam koruma amaçlı fon taleplerini karşılamak amacıyla, “3 aylık maaş gideri” kadar 1 yıl vadeli fon kullandırılması; Firmaların Vergi ve SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla; 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi. Emlak Katılım, koronavirüs nedeniyle devreye soktuğu yeni destek paketi kapsamında, bireysel ve kurumsal müşterilerine 31 Mart'a kadar yapılması gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinde erteleme olanağı sunacak. Emlak Katılım açıklamasına göre, banka, koronavirüs dolayısıyla paydaşları için hazırladığı önlem ve destek paketini devreye soktu. Banka, bu kapsamda bireysel ve kurumsal müşterilerine, 31 Mart'a kadar yapılması gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinde erteleme imkanı sunuyor. Emlak Katılım, söz konusu erteleme kapsamında müşterilerin koşullarına uygun vadeli yapılandırma sağlayacak. Ödemesiz dönemi 6 aya kadar sağlayan banka, bu süreyi 12 aya kadar uzatabilecek. Banka, ayrıca maaş müşterisi olan kurumsal müşterilerine, ihtiyaç duymaları halinde şubat sonundaki istihdamlarını korumaları koşuluyla 3 aylık çalışan maaş gideri kadar ek limit sağlayacak. Emlak Katılım, finansman limiti olan müşterilerinin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarını da karşılayacak. Akbank, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle toplumsal mücadeleye destek vermek üzere aldığı ekonomik önlemleri açıkladı. Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, ekonomiye şu destekler verilecek: - Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecek. - Mobil, Internet Şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz olarak yapılabilecek. - Müşterilerimizin ATM’lerimizden günlük para çekme limiti kart ile ücretsiz 5,000 TL ve ek olarak Akbank Mobil’den QR kod ile ücretsiz 5,000 TL olmak üzere 10,000 TL’ye çıkarılmıştı. Bu uygulamanın süresi 30 Nisan’a kadar uzatıldı. - Ayrıca müşterilerimizin Ortak ATM’lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz hale getirildi. DenizBank, koronavirüs salgınının müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu. DenizBank açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek kısa vadeli finansal sorunlara ilişkin bazı ekonomik tedbirler alındığı belirtilerek, şöyle devam edildi: Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir. Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. ATM'lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5 bin TL'ye kadar yükseltilmiştir. Müşterilerimizin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri 12.00-17.00 olarak düzenlemiştir. Açıklamada, bankanın; Mobil Şube, İnternet Şube, fastPay, ATM ve İletişim Merkezi üzerinden 724 hizmet vermeye devam edeceği belirtildi. Yapı Kredi, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili önlemler kapsamında, müşterileri için ekonomik destek paketini devreye aldı. Yapı Kredi açıklamasında, müşterileri desteklemek amacıyla ekonomik destek paketinin uygulamaya konduğu belirterek, şöyle devam edildi: Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenecek. Bireysel ve tüzel müşterilerin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerinin mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ek limit çıkartılması için çalışılacak. Geçen hafta duyurulduğu üzere, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM’lerden yapılacak EFThavale ve kartsız para yatırmaçekme işlemlerinden 1 ay boyunca ücret alınmayacak. Açıklamaya göre, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı için alınan önlemler kapsamında Yapı Kredi şubeleri, 22 Mart itibarıyla, hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve tüm Yapı Kredi ATM'leri ise tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor. İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka Türkiye'de de yayılım gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı. Müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde anaparafaiztaksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek. Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek. KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek. Maaş anlaşmalı olsun olmasın banka müşterilerinin gelecek 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak. Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFThavale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir banka müşterisinden ücret alınmayacak. Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek. POS ve Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek. Bireysel müşterilere, tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirilecek. İş Bankası, bu tedbirler manzumesi ile sınırlı olmamak ve başta işini kaybeden vatandaşlara sağlanacak kolaylıklar olmak üzere, Türkiye’nin Bankası olarak ülkenin içine girdiği zorlukları aşmak için yapıcı ve çözümcü anlayışını bugüne kadar olduğu gibi sürdürerek her türlü ilave tedbiri alacak. Garanti BBVA tarafından müşterilerine sunulan destekler şöyle; ​Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar öteleme imkânı, Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabilme; sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırma, KOBİ’ler ile mikro ölçekli işletmelerin hâlihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla destekleme, KOBİ’lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik, Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanması, Koronivirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin sağlanması, Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirilip destek olunması. Kuveyt Türk yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu. Bankadan yapılan açıklamada, ''Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan bireylerin nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.'' ifadelerine yer verildi. Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde, 30 Nisan'a kadar olan anaparafaiztaksit ödemeleri ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar öteleneceğini açıkladı. Odeabank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı hazırladığı ekonomik destek paketini açıkladı: - Mali bünyesi olumsuz etkilenen sektörler başta olmak üzere ihtiyaç duyan tüzel müşterilere, vaka bazında değerlendirme yapılarak gerekli destek verilecek. - Bireysel kredi müşterilerinin, talep etmeleri halinde 30 Nisan 2020’ye kadar gelecek taksit ve kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecek. - Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFThavale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar hiçbir banka müşterisinden ücret alınmayacak. Bankadan yapılan açıklamada, Talepte bulunmak isteyen bireysel müşteriler 444 8 444 numaralı Odeabank İletişim Merkezi’ne başvurabilir, tüzel müşteriler ise kendi müşteri temsilcileri ile irtibata geçebilirler denildi QNB Finansbank, Covid-19 salgını nedeniyle kişi ve kurumların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara destek olmak üzere kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine ödemeleri için erteleme desteği verdiğini açıkladı. QNB Finansbank’tan yapılan açıklamaya göre, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek. Ayrıca, dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış problemi yaşayanlara, 6 ay ile 1 yıl ödemesizdönem içerecek şekilde yapılandırma imkanı sağlanacak. Kredilerinde erteleme talep eden müşteriler çağrı merkezi üzerinden başvuru yapabilecek Şekerbank Covid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının mevcut kredi ve kredi kartı ödemelerini Haziran ayına kadar öteleyeceğini açıkladı. Şekerbank açıklamasında, KOBİ’lere, mevcut istihdamın korunması koşuluyla ek krodi olanağı sunulacağını belirtildi. Şekerbank’ın hazırladığı finansal pakette yer alan destekler şöyle: Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek. Zorunlu ödemelerini karşılamak üzere mevcut kredili mevduat hesap limitlerinin, talep olması halinde yüzde 20’ye kadar artırılması imkânı sağlanacak. Şekerbank müşterileri internet şubesi ve mobil şube üzerinden yapacağı EFT ve havale işlemlerini 30 Nisan tarihine kadar ücretsiz gerçekleştirebilecek. Bireysel müşterilerin kredi kartı ve kredili mevduat hesap limitlerinde, ihtiyaç duymaları halinde kullanmalarını sağlamak üzere proaktif limit artış çalışması yapılacak. Şekerbank, 23 Mart tarihinden itibaren şubelerindeki çalışma saatlerini de 12.00 – 17.00 arasında olacak şekilde düzenledi Türkiye Finans, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ekonomisine olan etkilerini azaltmak amacıyla bireysel ve ticari müşterilerine özel 6 maddeden oluşan kapsamlı destek paketini açıkladı. Türkiye Finans Katılım Bankası olarak 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular çerçevesinde aldıklar önlemleri şu şekilde sıraladı:Türkiye Finans'ın bireysel ve ticari tüm finansman müşterilerinin talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları fonlara ilişkin taksit ödemeleri, nakit akışlarına uygun şekilde, 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenebiliyor. Bireysel müşterilere, talep etmeleri halinde kredi kartı ödemelerinde ilave finansman desteği sağlanıyor. Ticari, KOBİ ve mikro ölçekteki müşterilerin mevcut finansmanları ihtiyaç halinde nakit akışlarına uygun olarak yeniden yapılandırılıyor.Esnaf ve KOBİ müşteriler öncelikli olmak üzere, tüm ticari nitelikteki müşterilere faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yeni finansman imkanları sağlanıyor. Personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelere, limitleri dahilinde 3 aylık maaş giderleri kadar, 3 ay ödemesiz 24 aya kadar vadelerde fon imkanı sunuluyor. Halihazırda bireysel müşterilerine uygulanan dijital kanallar üzerinden ücretsiz EFT ve Havale işlemi uygulamasını, 30 Haziran 2020 tarihine kadar tüm müşterilerine sunuyor.Sektör ayrımı olmaksızın gerekli desteği vereceğizBankanın salgın sebebiyle nakit akışı olumsuz etkilenen işletmelere, bu uygulamalar dışında da sektör ayrımı olmaksızın gerekli desteği vereceğini vurgulayan Akşam, müşterilerinin mobil şube, internet şube, iletişim merkezi ve ATM'lerden şubelerine uğramadan finansal işlemlerini gerçekleştirebileceklerini de hatırlattı.Murat Akşam, şubelere gelmek zorunda olan müşteriler için de 08.30-17.00 saatlerinde kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceklerini de aktardı.Müşterilerin nakit ihtiyaçları için alınan önlemlerKovid-19 salgının önlemek amacıyla ilk andan itibaren önlemler alan ve şubelerinde yüzde 50 daha az personelle dönüşümlü çalışma modeline geçen Türkiye Finans, müşterilerinin nakit ihtiyaçları için de pek çok önlemi bir arada aldı.Türkiye Finans ATM'lerinden 24 saat boyunca ücretsiz para çekme limitini günlük 5 bin TL'ye çıkaran banka, müşterilerine 8 bin 700'ü aşkın ATM noktasından hizmet sunmaya devam ediyor. Ayrıca banka, kredi kartıyla tek seferde yapılabilen temassız işlem üst sınırını da 120 TL'den 250 TL'ye yükseltti. Borçları erteleyen banka sayısı 16'ya çıktı: İşte banka banka sunulan destekler Koronavirüs salgını sonrasında çok sayıda işyeri ve çalışanın çalışmalarına ara vererek evlerine çekilmesinin ardından gündeme gelen kredi borçlarıyla ilgili erteleme taleplerine bankalardan cevap geldi. 13 bankanın peş peşe müşterileri için destek paketleri açıklamasının ardından bugün de Şekerbank, Odeabank ve Türkiye Finans taksit ödemelerini öteleyeceğini duyurdu. BiP'te paylaş

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EKONOMİ Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi ve prim borcu yapılandırması yürürlüğe girdi