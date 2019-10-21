Ekonomi Kamu bankalarından yeni kredi destek paketi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu bankalarından yeni kredi destek paketi

Kamu bankalarından yeni kredi destek paketi

Kamu bankalarının hazırladığı destek paketinde 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajlı kredi sağlanacak.
10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajlı kredi sağlanacak.

Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor.

10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak.

Hangi sektörleri kapsıyor?

  • Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.

Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik destek sağlanacak.

Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.

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