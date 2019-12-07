Kamu binalarında 2.4 milyar TL’lik enerji tasarrufu yapılacak

Enerji Verimliliği Derneği tarafından düzenlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile iş dünyasının buluştuğu “İstişare Toplantısı” Swissotel’de yapıldı.

Enerji sektörünün oyuncularının yanı sıra çok sayıda kamu kuruluşu, finans sektörünün temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji verimliliğinin toplumsal kültürün parçası haline gelmesinde kamunun örnek olmasını amaçladıklarını belirterek, “Kamunun yıllık enerji gideri yaklaşık 6 milyar lira. Yaptığımız çalışmalar sonucu yüzde 40’a varan, yani 2,4 milyar liralık enerji tasarruf potansiyeli söz konusu. Bu potansiyelin gerçekleşmesi için Enerji Performans Sözleşmeleri’ni kullanıma sunacağız, böylece kamu idarelerinin maliyetlerini, sağladıkları tasarruflar karşılayacak” dedi.

Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin enerji zengini bir ülke olmadığını ve yurtdışı kaynaklı her enerjinin ekonomiye yük olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı yaklaşık 1,5 yıl önce uygulamaya başladığını anımsatan Dönmez, bu kapsamda 2017-2018 döneminde enerji verimliliğine 1,35 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi. Bakan Dönmez, bu yatırımın karşılığında 308 milyon dolarlık bir tasarruf elde edildiğini belirterek, “Bu konuda kamunun örnek olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 2023 sonuna kadar kamu binaları için en az yüzde 15 enerji tasarrufu elde edilmesi gerekiyor. Kamu binalarındaki dönüşüm için Dünya Bankası’ndan yaklaşık 4 milyon doları hibe olmak üzere 200 milyon dolarlık kredi temin ettik” bilgisini paylaştı.

‘Aklınla Verimli Yaşa’ kampanyası başlatılıyor

Dönmez, enerji verimliliğini çeşitli uygulamalarla toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedeflediklerini ifade ederek, bu kapsamda “Aklınla Verimli Yaşa” sloganıyla bir iletişim kampanyası başlattıklarını açıkladı.

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Bu kampanyayla hanelerde enerji verimliliğiyle ilgili önce farkındalık yaratılması, bilinç seviyesinin artırılması ve bunun davranış değişikliğine dönmesini amaçladıklarını anlatan Dönmez, şunları kaydetti:

Kampanyayla enerji verimliliğini teşvik ederken, çevreyi koruma ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gibi konularda da farkındalık artırıcı içerikleri de zamanla paylaşacağız. Enerji verimliliği faaliyetlerini artıracak en önemli başlıklardan biri de finansmandır. Enerji verimliliğinin ticari bir ürün haline gelerek piyasa karşılığının oluşturulduğu yeni nesil modeller üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde Dünya Bankası ile 200 milyon dolar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile de 50 milyon Euroluk bir çalışma yürütüyoruz. Dünya Bankası ile ayrıca yerel yönetimleri de kapsayan 300 milyon dolarlık daha kapsamlı bir finansman üzerinde çalışıyoruz."

Enerji verimliliği gençlerimiz için yeni bir istihdam alanı olacak

Toplantının açılış konuşmasını yapan Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın ise enerji verimliliği sektörünün istihdam, rekabetçilik, yeni teknolojiler ve katma değerli hizmet ve çözümlerin yolunu açtığını söyledi. Kalsın, 2018 yılında 2,3 milyondan fazla Amerikalının, enerji verimliliği sektöründe istihdam edildiğini belirterek “Bu ülkede enerji verimliliği çalışanları enerji işlerinde çalışanların yüzde 28’ini oluşturuyor. İstihdam oranı 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 3.4 oranında artmış, bu yıl için büyüme beklentisi ise yüzde 7.8. Bildiğiniz üzere Türkiye, her yıl 700 bini üzerinde gencine yeni iş imkanı oluşturması gereken bir ülke. Bu açıdan da karşımızda kalifiye gençlerimizin iş hayatına atılmasını sağlayacak, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretileceği bir fırsatla karşı karşıyayız” dedi.

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“Sanayinin verimlilik yatırımlarında faiz ‘sıfır’ olmalı”

Enerji Verimliliği Derneği olarak sanayi, ulaştırma ve konutlarda enerji verimliliği çalışmalarını hayata geçirmeye başladıklarını belirten Murat Kalsın, sanayinin toplam nihai enerji tüketiminin yüzde 32’sini temsil ettiğini, verimlilik projeleri ile yüzde 20’lere varan tasarruf sağlanmasının mümkün olacağını söyledi.

Bu tasarruf için sanayinin yeni yatırımlar yapması gerektiğine dikkat çeken Kalsın, şu öneride bulundu:

Sanayide verimliliğin sağlanması için en kritik konu finansman. Eski teknoloji ile yapılmış verimsiz makine parklarının değişmesi, daha güncel teknolojili ve verimli yatırımların yapılması gerekiyor. Peki tüm dünyanın finansal bir çalkantı içinde olduğu, finansman maliyetinin arttığı, hele de ekonomik büyüme hızının yavaşladığı bu dönemde bunu nasıl yapacağız? Hem kaynak hem de maliyet açısından büyük bir katkı sunacak olan bu dönüşüm için devletimizin öncülüğünde kamu bankalarımız hatta özel bankalarımız tarafından farklı finansal enstrümanlar kullanıma sunabilir.

bizim önerimiz, enerji verimliliğine yapılacak yatırımların ‘sıfır faiz’le finanse edilmesi. Ayrıca yurt dışında verimlilik çalışmalarını destekleyen uluslararası kuruluşların finansman imkanlarını da ülkemize getirmeli ve sanayimizin kullanımına sunmalıyız.