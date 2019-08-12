Ekonomi Kamu işçisine zam pazarlığında sona doğru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu işçisine zam pazarlığında sona doğru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında saat 16.00'da bir araya gelecek. Tarafların zam konusunda anlaşıp, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü'nü imzalaması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Çalışma Bakanı Selçuk ve Türk-İş Başkanı Atalay.
Çalışma Bakanı Selçuk ve Türk-İş Başkanı Atalay.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında saat 16.00'da bir araya gelecek.

Yaklaşık 200 bin kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü kapsamında, hükümet ile Türk-İş arasında 19 Haziran'da başlayan pazarlık sürecinde sona gelindi.

  • Hükümetin son olarak ilk yıl yüzde 7+4, ikinci yıl yüzde 3+3 ve enflasyon farkı teklif ettiği pazarlık sürecinde, taraflar bugün bir kez daha bir araya gelecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında saat 16.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, tarafların zam konusunda anlaşıp, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü'nü imzalaması bekleniyor.

Türk-İş'in talebi

Türk-İş, en düşük ücretin 3 bin 500 liraya yükseltilmesini, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.

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