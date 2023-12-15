Kamu verileri "buluta" taşınıyor: Yüzde 50 tasarruf sağlanacak

Türk savunma sanayisi, milli hava araçları için geliştirilen havacılık motorlarıyla ilk ihracat başarısına imza attı. Beş ülkeden gelen siparişler üzerine TEI mühendisleri kolları sıvarken çok sayıda ülke ile de yeni anlaşmalar için görüşmeler devam ediyor. Bu hamle ile Türkiye, tarihinde ilk defa yüksek teknoloji ürünü bir havacılık motorunu da ihraç etmiş olacak. Öte yandan 27 Aralık'ta ilk uçuşunu yapması beklenen Türkiye'nin ilk savaş uçağı KAAN da kritik bir testi daha başarıyla tamamladı.​ Savunmadaki Türkler programı bu hafta Türkiye’nin ilk yerli ve millî havacılık motoru PD170 ile Milli Muharip Uçak Kaan'ı gündemine aldı.