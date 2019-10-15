Kamuya 6 yeni sistem geliyor

Mali yönetimin tüm fonksiyonları bütünleşik bir yapı ile tek çatı altında toplanacak.

Harcamaların daha etkin kılınması, yapılan yatırımların verimliliğinin arttırılması, her türlü mal ve hizmet alım ve kiralamasında maksimum fayda ve en uygun maliyetlerin yakalanması, destek ve teşviklerde hedeflenen geri dönüşümlerin sağlanması ve atıl durumdaki yatırımların ivedilikle ekonomiye kazandırılması için yeni modeller üzerinde çalışılmaya başlandı.

3 yıl içerisinde uygulanması düşünülen sistemler ise yeni ekonomi planları arasında yer aldı.

Tüm işlemleri bir nevi tek çatı altında toplayacak yeni modeller;taşıt, gayrimenkul ve sağlık tarafındaki alım ve kiralamalar ile tarımdaki destek ödemeleri ve eğitim alanında uygulamaya alınacak.

MALİ YÖNETİME TEK ÇATI

Başta atılacak adım ise mali yönetime yönelik olacak. Bu kapsamda planlama, bütçe uygulama ile nakit, borç, gelir, varlık ve kamu personeli yönetiminin yanı sıra muhasebe, mali raporlama, izleme, değerlendirmeyle birlikte tüm denetim süreçleri birlikte çalışabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleşik bir yapıya kavuşturulacak.Böylece, harcama süreçlerindeki kontrol düzeyi artırılacak ve mali işlemlere ilişkin süreçlerde daha hızlı yol alınacak.

Harcama belgelerinin elektronik ortama taşınmasıyla harcamaların otokontrolü ve merkezi denetim daha da etkin kılınacak.

Toplu temin yönteminin bazı ülkelerde piyasa fiyatlarına göre sağladığı tasarruf oranları. ( Kaynak: Kalkınma Bakanlığı)

TAŞITTA YÜZDE 25 TASARRUF İMKANI

3 yıl içinde aktif hale getirilecek sistemlerin ilki ise kamudaki taşıt kullanımına yönelik olacak.

Uygulandığı çok sayıda ülkede hem alım hem de kiralamada yüzde 20 ile 25 indirim imkanı sağlayan taşıt filo yönetim sistemi kamuda uygulanmaya başlayacak. Sistem ile kullanılacak araçların alım, kiralama ve tasfiyesi yapılacak etkinlik analizleri ile tek elden yapılacak. Sistem öncesinde ise kamuda taşıt kullanımını düzenleyen Taşıt Kanunu'nda da etkinlik ve verimlilik gözetilerek güncellemeler yapılacak.

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GAYRİMENKULE GERÇEK DEĞER

Gayrimenkul alım ve satımlarına yönelik uzun süredir konuşulan taşınmaz değerleme sistemi de en geç 2021 yılına kadar devrede.

İlgili kurumlar üzerinden bölgesel bazda gayrimenkul türlerine göre değer haritaları da oluşturulmaya başlandı bile. Sürekli güncellenecek birim fiyatların işleneceği sistem üzerinden harç ve vergiler taşınmazların gerçek değerleri üzerinden alınmaya başlayacak. Bu da inşaatçıların ve mülk sahiplerinin tapuda düşük fiyat gösterme alışkanlığını sona erdirmiş olacak.

2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,92 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına gören nominal olarak yüzde 3,54 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 11,24 oranında azaldı. (Kaynak: Merkez Bankası)

EKONOMİ Gayrimenkule tek fiyat geliyor

İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat da güçlendirilecek.

SAĞLIKTA TEK ELDEN ALIM

Öte yandan kamu giderlerinde en büyük kalemlerden biri olan sağlık tarafındaki harcamalarda da etkinliğin sağlanması için yeni bir model düşünülüyor.

Bu model ile birlikte Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin ilaç, tıbbi malzeme ve cihazlarının alımı artık tek elden yapılacak. Tüm alımların tek bir noktadan gerçekleşmesini sağlayacak sistem ile hem fiyat avantajı elde edilecek hem de kontrollü stok ile gereksiz alımlar önlenerek ilaç israfının önüne geçilecek. Öte yandan ilaç kullanımının optimize edilmesi ve ilaç maliyetlerinin azaltılması konusundaki projelerin uygulanmasına da devam edilecek.

Toplu kamu alımları yoluyla kamu kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması için Devlet Malzeme Ofisi'nin yapısı güçlendirilecek.

TARIMDA DESTEK DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Son yıllarda yoğunluğu giderek artan tarımsal desteklere yönelik ise fayda değer sistemi aktif hale getirilecek.

Üretim ve verimde artış sağlayacak tarımsal destekler katma değer artışını gözeten bir biçimde tahsis edilecek, desteklerle amaçlanan sosyal ve üretim odaklı fayda ile mali yükün karşılaştırılmasına imkan verecek bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak. Bu desteklerin etkinliği düzenli olarak ölçülecek, etkin olmayan uygulamalar ise sonlandırılacak.

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2019 yılı için devletin tarımda sağlamayı hedeflediği rakam 17 milyar dolara yaklaşmış durumda.

2018-2019 tarımsal destekleme oranları.

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OKULLARA EĞİTİM KALİTE ENDEKSİ

Eğitim alanında yaşanan adaletsizliğin sona erdirilmesi için de okulu merkeze alan bir sistem ön plana çıktı.

Bu sistem üzerinde öğrenciler, okullar ve bölgeler arasında mali kaynak, öğretmen ve yönetici niteliği, eğitim donanımı ve kazanımlar açısından oluşan farklılıkların azaltılması için, okul yöneticiliği güçlendirilerek, eğitim kalite endeksi oluşturulacak, deneyimsiz öğretmenler desteklenecek ve dezavantajlı okullara pozitif ayrımcılık yapılacak.

Kamuya ait çok sayıda ilde 300 sosyal tesis olduğu biliniyor.

SOSYAL TESİSLERİN YÖNETİMİ İÇİN ŞİRKET KURULACAK

Eğitim alanında yaşanan adaletsizliğin sona erdirilmesi için de okulu merkeze alan bir sistem ön plana çıktı.

Bu sistem üzerinde öğrenciler, okullar ve bölgeler arasında mali kaynak, öğretmen ve yönetici niteliği, eğitim donanımı ve kazanımlar açısından oluşan farklılıkların azaltılması için, okul yöneticiliği güçlendirilerek, eğitim kalite endeksi oluşturulacak, deneyimsiz öğretmenler desteklenecek ve dezavantajlı okullara pozitif ayrımcılık yapılacak.