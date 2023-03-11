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Ekonomi

Kanada Rusya'dan alüminyum ve çelik ithalatını yasakladı

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ile savaşmakta olan Rusya'da rejim değişikliğini teşvik amaçlı olarak gerçekleştirilen yaptırımlar çerçevesinde Rus çelik ve alüminyum ürünlerinin ithalatına yasaklama getirildiği belirtildi.

12:34 . 11/03/2023 Saturday
AA
Kanada'dan Rus çelik ve alüminyum ürünlerine yasak

Kanada'dan Rus çelik ve alüminyum ürünlerine yasak

Dışişleri Bakanı Melanie Joly, düzenlediği basın toplantısında, ilk defa Rusya'ya yönelik yaptırım fikrinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimine son vermeyi amaçladığını belirterek, Moskova'ya yönelik tecridin ekonomik, siyasi ve diplomatik olması gerektiğini söyledi.

Joly, alüminyum ve çelik ürünlerini kapsayan yasağın amacının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı yeteneğini zayıflatmak olduğunu vugulayarak, Putin yönetiminden hesap sorulmasını istediklerini dile getirdi.



Maliye Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı açıklamada, "Putin'in yasa dışı ve barbarca Ukrayna işgalini finanse etmek için kullandığı geliri kesmek veya sınırlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.


Kanada, savaşın başından itibaren Ukrayna'ya 3,62 milyar dolarlık destek sağladı


Son yasak, Kanada'nın daha önce 1600'den fazla kişi ve kuruluşa yönelik yaptırımları da dahil olmak üzere Rusya'ya uyguladığı baskıların ikinci adımı oldu.



Kanada, geçen yıl başlayan savaştan bu yana Ukrayna'ya para, askeri ürün ve diğer yardımları kapsayan 3,62 milyar dolarlık destek sağladı.

Resmi ticaret rakamlarına göre Kanada, 2021'de Rusya'dan 201 milyon dolar değerinde alüminyum ve çelik ürünü ithal etti.


#Kanada
#Maliye Bakanı Chrystia Freeland
#Rus çelik ve alüminyum ürünleri
#Rusya
#ithalat
#yasak
2 saat önce
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Kanada Rusya'dan alüminyum ve çelik ithalatını yasakladı
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