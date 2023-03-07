Kanada Çin'in seçimlere müdahale iddiasını araştıracak.

Kanada Parlamentosu, Çin'den kaçan ancak geri dönmeleri için baskı yapılan 10 bin Uygur türkünün ülkeye kabulüne ilişkin önergeyi oy birliğiyle kabul etti. Parlamentoda dün oylanan önerge, Kanadalı milletvekillerin Şubat 2021'de Çin'in, Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlara ve diğer etnik Müslümanlara muamelesini "soykırım" olarak tanımlama adımına dayanıyor.