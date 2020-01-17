Ekonomi Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı.
Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 209 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

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