Ekonomi Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğna'ın 'Hayalim' dediği Kanal İstanbul projesinin ilk ihalesi bugün gerçekleşti. Projenin etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin

rekonstrüksiyonu ( yeniden yapım) için kapalı zarf usulüyle 5 firmadan teklif geldi.

Haber Merkezi AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çılgın projesi” Kanal İstanbul projesi kapsamında bugün dev su yolunun etki alanında kalan Başakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy'deki tarihi Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon (yeniden yapım) projesi için Kağıthane'deki Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde ihale düzenlendi.

İhale sırasında koronavirüse karşı bir metre kuralına dikkat edildi.

11 başlıkta Kanal İstanbul yalanları
GÜNDEM
11 başlıkta Kanal İstanbul yalanları

En yüksek teklif 500 bin lira

Teklifler kapalı zarf usulüyle alındı. Toplamda 5 firmanın katıldığı ihalede Artuklu Mimarlık'ın teklifi geçersiz sayılırken, Mukarnas Mimarlık 500 bin lira, Hasan Fehmi Şahin 550 bin lira, Safir Jeoteknik 507 bin lira, Altıparmak Mimarlık 408 bin lira teklif etti.

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Dursunköy’deki köprü aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek.

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Tarihi köprüler gelecek nesillere aktarılacak

İhale için hazırlanan özel teknik şartnamede, işin amacı "Kanal İstanbul projesi etki alanında kalan Başakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy'deki Dursunköy köprülerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması için sağlam bölümlerinin sökülerek taşınması, eksik bölümlerinin tamamlanması ilkesine dayalı projelerinin hazırlanması" olarak açıklandı.

Neden Kanal İstanbul?

Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi yoğunluğunu ve İstanbul Boğazı'nda tehlikeli madde taşıyan gemilerin oluşturduğu riski azaltmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir suyolu açılacak. Kanalın oluşumuyla birlikte Marmara Denizi ile kesişen noktaya 2023 yılına kadar planlanan iki yeni şehirden biri inşa edilecek. Kanalın uzunluğu 40-45 km; genişliği yüzeyde 145-150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak. Suyun derinliği 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacak.

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