Kanal İstanbul için Panama tecrübesi

Ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralayacak Kanal İstanbul’da bir taraftan çalışmalar devam ederken, diğer taraftan da ülkelerin tecrübeleriyle ilgili görüş alışverişleri sürüyor. Bu kapsamda, Türkiye ile Panama arasında denizcilik anlaşması imzalanıyor. Panama içinde kanal geçen bir ülke olması nedeniyle imzalanacak olan anlaşmayla Türkiye'deki Kanal İstanbul tartışmalarına içinde rehber niteliğinde bir ülke olarak görülüyor.

Faruk Kaymakcı

YOL GÖSTERİCİ OLACAK

Anlaşmaya ilişkin konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Panama'nın içinden kanal geçen bir ülke olduğunu ifade ederek, Kanal İstanbul'a da rehber niteliğinde olabileceğini söyledi. Kaymakcı, Kanal İstanbul konusunda Latin Amerika ülkesinin bilgi ve deneyimleri görmekten, Türkiye'ye bir sakınca gelmeyeceğini de sözlerine ekledi. Panama'nın kanal tecrübesiyle Türkiye'ye yardımcı olabileceğine dikkati çeken Kaymakcı, Latin Amerika ülkesinin Kanal İstanbul konusunda Türkiye'ye yol gösterici olabileceğine işaret etti. Kaymakcı, "Panama, içinden kanal geçen ve 'Panama' deyince de hakikaten kanalı akla gelen ülkelerden biri. Dolayısıyla bu konuda bu ülkenin bilgisini, deneyimini, teknik bilgisini görmekten, paylaşmaktan ben bir sakınca geleceğini düşünmüyorum. Eğer hani hassasiyetler de varsa Kanal İstanbul’la ilgili, belki Panama'nın bu deneyimleri Türkiye'deki bu tartışmaya da ışık tutacaktır diye düşünüyorum ama anlaşmanın özü denizcilik alanında ve benzer anlaşma 50 ülkeyle imzalanmış durumda. Yani çok özel bir yanı yok veya sadece bir çerçeveden ele alınarak hazırlanmış bir anlaşma değil" diye konuştu. Latin Amerika'nın son on yıldır en hızlı büyüyen ekonomisi olan Panama ile Türkiye arasında 2014 ve 2015'te karşılıklı olarak büyükelçilikler açıldı.

REKLAM

TİCARET 300 MİLYON DOLARI AŞTI

Atılan diplomatik adımların ardından ikili ticaret hacmi 300 milyon dolara ulaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nisan 2021'de bu ülkeyi ziyaret ederek, Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.

Dünyanın en büyük gemi kayıt sistemine sahip olan Panama'nın 7 bin 980 kayıtlı gemisi bulunuyor. Uluslararası denizcilik endüstrisinin yüzde 12'sini oluşturan Panama filosu milli sicilinde 317 Türk gemisi bulunurken, Panama bayraklı gemilerde çalışan Türk vatandaşları da var.