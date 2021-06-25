Ekonomi Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Kanal İstanbul altı yılda bitirilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul altı yılda bitirilecek

Kanal İstanbul'un kaç yılda biteceği ve projenin neden gerekli olduğuna dair soruları yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir yıl hazırlık beş yıl da yapım olarak düşünüyoruz. Altı yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak" dedi. İlk kazması 26 Haziran Cumartesi günü Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir yolu üzerindeki geçişi sağlayacak Sazlıdere köprüsünün inşası ile vurulacak olan Kanal İstanbul projesi için 30 farklı sektördeki uzman bilim adamlarıyla çalışıldığını kaydeden Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı ancak 25 bin gemiyi kaldırabilir. İstanbul’da şu anda yıllık 43 bin gemi geçiyor" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Kanal İstanbulda kaç yılda biter? Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu tarih verdi
Bakan Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ait detayları kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'te Kanal İstanbul projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kanal İstanbul 6 yılda bitirilecek"

Kanal İstanbul'un altı yılda bitirileceğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Yarın ilk kazma vuruluyor. Etaplar halinde de yapılabilir. Köprünün temeli atılacak diğer taşımalar için de çok yoğun bir iş var. Bir yıl hazırlık beş yılda yapım olarak düşünüyoruz. altı yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak. Dünyanın en büyük projelerinden birisi ve uzun soluklu bir çalışma." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular
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Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular

"30 farklı sektördeki uzman bilim adamlarıyla çalışıldı"

Son beş senede çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Bakan, "Uzmanlar heyetler halinde ayrı ayrı raporlar hazırlıyor 30 farklı sektördeki uzman bilim adamlarıyla çalışıldı. Simülasyonların bir kısmı burada bir kısmı da yurt dışında yapıldı." dedi.

"Kanalın suyunun yüzde 70'i doğal olacak"

Kanalın uzunluğunun 45 kilometre olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Bunun yüzde 70’i doğal su yolu. Bir su yatağı var orada Küçükçekmece ile Sazlıdere arasında kullanılan atıl bir yer var. Küçükçekmece Gölü de dahil olmak üzere yüzde 70’i zaten doğal su yatağı. Kanal uygun hale getirilip derinleştirilecek. Yüzde 30’unda bir hareket olacak. Derinleştirme işi zor mühendislik işi." şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul 6 yılda bitecek
OYNAT 01:00
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul 6 yılda bitecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un bir yılı hazırlık olmak üzere altı yılda bitirileceğini söyledi.

Bakan açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek 50 yılı planlamalıyız"

Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelecek 50 yılı planlamak zorundayız az para ile maksimum parayı sağlamak için master planlarınızın olması lazım. Dünyada ciddi bir ticari hareket var. Uzak Doğu’dan Batı Avrupa’ya bir 750 milyar dolarlık bir hareket var.

"Ancak 25 bin gemiyi kaldırabilen Boğaz'dan 43 bin gemi geçiyor"

İstanbul Boğazı ancak 25 bin gemiyi kaldırabilir. İstanbul’da şu anda yıllık 43 bin gemi geçiyor. Şu an Marmara’da onlarca gemi sırada bekliyor. Şu anda Boğazın yönetimi bakanlığımız tarafından yapılıyor. Sırada bekleyenler zaten hazırlar. Gemi sayıları arttığı zaman 3-4 güne çıkacak süre. Bekleme lojistik maliyetleri var gemilerin. Bugün için bile bu sıkıntı var. Bir de beklerken bile yüzlerce litre yakıt yakıyorlar bunun çevreye zararı da var. 100 bin dolar maliyetinde bekleyeceğine 80 bin dolar verip Kanal İstanbul’dan geçecek. Buraya mutlaka alternatif bir su yolu yapılması gerekiyor.

Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı

Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı
OYNAT 03:08
Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında, Kanal İstanbul projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin yönelttiği, 'İstanbul Boğazı'ndan ücretsiz geçmek varken gemilerin neden Kanal İstanbul'u tercih edeceğine' ilişkin eleştirilere yanıt veren Karaismailoğlu, 'Gemilerin sayıları ve boyutları artmaya başladı. 10 sene sonra Boğaz'dan 78 bin gemi geçmesini bekliyoruz. Bu kadar geminin Boğaz'dan geçmesi mümkün değil. Bu da gemilerin beklemesi demek. Bir geminin bekleme maliyeti yaklaşık 104 bin dolar. İşletmeler bu hesaplamaları yaparak Kanal İstanbul alternatifine yönlenecek.' dedi.
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