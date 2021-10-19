Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Çeyrek altın 862 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 862 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 artışla 532,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 862 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 527 liradan satıldı.

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Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda altın fiyatları: Çeyrek altın 862 lira oldu
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 862 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 527 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 yükselişle 532,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PAZARTESİ SALI
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 529,30 529,50 532,00 532,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.489,00 3.510,00 3.506,00 3.527,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 483,00 487,00 485,00 489,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.410,00 3.430,00 3.426,00 3.446,00
  • Yarım Ziynet 1.705,00 1.715,00 1.713,00 1.723,00
  • Çeyrek Ziynet 852,00 857,00 857,00 862,00
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