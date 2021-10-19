Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 862 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 862 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 527 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 yükselişle 532,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- PAZARTESİ SALI
- KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 529,30 529,50 532,00 532,20
- Cumhuriyet Ata Lira 3.489,00 3.510,00 3.506,00 3.527,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 483,00 487,00 485,00 489,00
- Lira(Tam) Ziynet 3.410,00 3.430,00 3.426,00 3.446,00
- Yarım Ziynet 1.705,00 1.715,00 1.713,00 1.723,00
- Çeyrek Ziynet 852,00 857,00 857,00 862,00