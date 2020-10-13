Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 780 lira, Cumhuriyet altını 3 bin195 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 düşüşle 481,8 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 487,40 487,60 481,60 481,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.213,00 3.234,00 3.174,00 3.195,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 444,60 448,60 439,20 443,20
Lira(Tam) Ziynet 3.140,00 3.160,00 3.102,00 3.122,00
Yarım Ziynet 1.570,00 1.580,00 1.551,00 1.561,00
Çeyrek Ziynet 785,00 790,00 775,00 780,00