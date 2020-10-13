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Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Çeyrek altın ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,19 azalışla 481,8 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 780 lira, Cumhuriyet altını 3 bin195 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 780 lira, Cumhuriyet altını 3 bin195 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 düşüşle 481,8 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 487,40 487,60 481,60 481,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.213,00 3.234,00 3.174,00 3.195,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 444,60 448,60 439,20 443,20
Lira(Tam) Ziynet 3.140,00 3.160,00 3.102,00 3.122,00
Yarım Ziynet 1.570,00 1.580,00 1.551,00 1.561,00
Çeyrek Ziynet 785,00 790,00 775,00 780,00

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