Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü artışla tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü artışla tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 artışla 270,20 liradan tamamladı. Buna göre, çeyrek altın 440 TL olurken yarım alrın ise 879 TL oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.800,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 270,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,20 TL
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.800,00 TL
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,30 TL
  • Lira(Tam) Ziynet 1.759,00 TL
  • Yarım Ziynet 879,00 TL
  • Çeyrek Ziynet 440,00 TL

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