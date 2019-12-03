Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü artışla tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü artışla tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,67 artışla 272,00 liradan tamamladı. Buna göre çeyrek altın 440 TL olurken yarım altın ise 885 TL oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.812,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 272,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 272,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.812,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.770,00
  • Yarım Ziynet 885,00
  • Çeyrek Ziynet 440,00

FESPA Eurasia 2019 Perşembe günü kapılarını açıyor
EKONOMİ
FESPA Eurasia 2019 Perşembe günü kapılarını açıyor
MEBden ayrımcılık düzeltmesi

MEB'den
'ayrımcılık' düzeltmesi

Projeye imam hatip okulları da dahil edildi.
Dörtlü Zirve sona erdi

Dörtlü Zirve sona erdi

​Erdoğan ve Merkel'den kritik zirve sonrası ilk mesaj.
Sözlerimin arkasındayım

Sözlerimin arkasındayım

​Macron, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' demişti.
Londra'da yoğun ilgi

Londra'da yoğun ilgi

Erdoğan, NATO zirvesi için İngiltere'de.
Öğretmen ders <br>anlattı o sigara içti

Öğretmen ders
anlattı o sigara içti

Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Engellilerin kamu ataması için tören düzenlenecek.

Müslüman<br>düşmanlığı bir tehdit

Müslüman
düşmanlığı bir tehdit

​Alman bakandan önemli açıklamalar.
Termik santral <br>maddesi tekliften çıkartılacak

Termik santral
maddesi tekliften çıkartılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği teklifte yeni gelişme.
Libya'ya<br>kumpas planı!

Libya'ya
kumpas planı!

Doğu Akdeniz'deki anlaşma sonrası ​yeni planı devreye soktular.
İmam hatiplere ayrımcılık

İmam hatiplere ayrımcılık

MEB ile Arçelik'ten 'kat sayı uygulaması' gibi protokol.
Irak ve Suriye'de de yasakladılar

Irak ve Suriye'de de yasakladılar

​Mehmetçik vurdukça PKK çözülmeleri önlemek için ne yapacağını şaşırmaya başladı.
Sürekli özel<br>mesaj gönderiyor

Sürekli özel
mesaj gönderiyor

​Ruhani'den yaptırımlar konusunda çarpıcı açıklama.
Kar ve<br>yağmur geliyor

Kar ve
yağmur geliyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Çok saygısızca

Çok saygısızca

Trump'tan Macron'a 'beyin ölümü' tepkisi.
Bu beldede artık herkes evlenecek

Bu beldede artık herkes evlenecek

Altın takma fiyatı 100 bin TL'den 35 bin TL'ye indirildi.
Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk

Uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.