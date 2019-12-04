Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü artışla tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü artışla tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,33 artışla 272,90 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 444,00 lira, Cumhuriyet altını 1.818,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,33 yükselişle 272,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 272,90
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.818,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.776,00
  • Yarım Ziynet 888,00
  • Çeyrek Ziynet 444,00

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