Kapalıçarşı'da altın günü artışla tamamladı

Yıldız Holding 65 bin kişilik istihdama ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorlu'da bulunan Continental Confectionery Company sakız ve şekerleme fabrikasını ziyaret etti. Bakan Varank'a bilgi aktaran Yıldız Holding yöneticileri, ömür boyu lisans kullanım haklarını devredildiğini belirterek, markanın ana haklarının holding bünyesinde korunduğunun altını çizdi. Yıldız Holding yöneticileri, ''Yıldız Holding, 50 bini Türkiye'de olmak üzere 65 bin kişilik istihdama ulaştı'' dedi.