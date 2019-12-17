Kapalıçarşı'da altın günü artışla tamamladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma ile Sevr'in ters yüz edildiğini açıkladı.

Erdoğan, yaptırımlara karşı mütekabiliyet çerçevesinde İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğini söyledi.





Erken seçim iddialarının sorulduğu Erdoğan, "Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Buradan bizim bir sapmamız söz konusu değildir" dedi.









Erdoğan, milli takımın Bakü'de oynayacağı 2 maçı izleyebileceğini ifade etti.