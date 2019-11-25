Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü azalışla tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü azalışla tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 azalışla 269,10 liradan tamamladı. Buna göre gram altın 269,10 TL olurken çeyrek altın ise 438 TL oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 438,00 lira, Cumhuriyet altını 1.793,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 269,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 269,10
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.793,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 249,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.752,00
  • Yarım Ziynet 876,00
  • Çeyrek Ziynet 438,00

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