Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı

Dünya

Türkiye'den Güney Kıbrıs'a sondaj uyarısı: Tekrar uyarıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin 7 numaralı sözde ruhsat sahası için uluslararası şirketlerle anlaşma imzalamasına ilişkin, "GKRY'nin hükümsüz ruhsatlarına dayanarak Türk kıta sahanlığında herhangi bir hidrokarbon arama çalışması yapılamayacağı konusunda tekrar uyarıyoruz." ifadesini kullandı.