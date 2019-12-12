Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı

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Abdülhamit'in torunu Külliye'de: Osmanoğlu'nun yakasındaki rozet Erdoğan'ın dikkatini çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Yunanistan ve Meksika Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Erdoğan, Meksika Büyükelçisi'ni kabul ettiği sırada Büyükelçi Martinez'in eşi ve Sultan İkinci Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu'yla sohbet etti.