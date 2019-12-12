Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,88 artışla 276,20 liradan tamamladı. Buna göre, çeyrek altın 449 TL olurken yarım altın ise 899 TL'ye çıktı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.840,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,88 yükselişle 276,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.840,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 256,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.798,00
  • Yarım Ziynet 899,00
  • Çeyrek Ziynet 449,00

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