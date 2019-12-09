Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü yükselişle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü yükselişle tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 artışla 273,70 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 445,00 lira, Cumhuriyet altını 1.823,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,62 yükselişle 273,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 273,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.823,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,50
  • Lira(Tam) Ziynet 1.781,00
  • Yarım Ziynet 891,00
  • Çeyrek Ziynet 445,00

Borsa günü düşüşle tamamladı
EKONOMİ
Borsa günü düşüşle tamamladı
Harita üzerinden anlattı

Harita üzerinden anlattı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
TEKNOFESTinadresi belli oldu

TEKNOFEST'in
adresi belli oldu

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından açıkladı.
Katilin itiraf ettiği görüntüler

Katilin itiraf
ettiği görüntüler

Av bayiindeki görüntülerde tavırları dikkat çekti.
İmamoğlu'ndan <br>3 veto daha

İmamoğlu'ndan
3 veto daha

Park ve deprem toplanma alanlarını iptal etti.

Desteğimizi sürdüreceğiz

Desteğimizi sürdüreceğiz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan açıklamalar.
PKK çözülme sürecinde

PKK çözülme sürecinde

Bir yılda 247 terör örgütü mensubu teslim oldu.
Nobel boykotu

Nobel boykotu

Türkiye, Handke'ye ödül verilmesi nedeniyle katılmayacak.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
'İyi hal' tartışması

'İyi hal' tartışması

Hakim indirim vermezse sanık, bir üst mahkemeden alıyor.
Görüntüleri <br>ortaya çıktı

Görüntüleri
ortaya çıktı

Sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biriydi.
30 milyon dolara satmak istediler

30 milyon dolara satmak istediler

Tarlada buldukları mozaiği satmak isteyen 3 kişi tutuklandı.
Paris'in beyin<br>ölümü gerçekleşti

Paris'in beyin
ölümü gerçekleşti

​Fransa'yı yangın yerine çeviren eylemler 5. gününde.
Lokma<br>ipi göğüsledi

Lokma
ipi göğüsledi

Google Play 2019'un en iyilerini seçti.
Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

​Balıkçıların yeni kabusu insan yüzlü sapan balığı.
'Acillik<br>durumunuz yok'

'Acillik
durumunuz yok'

Ambulansa alınmayan hasta neredeyse ölüyordu.
Karşımızda susuyor

Karşımızda susuyor

Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.