Kapasite kullanımı ağustosta yüzde 76,1 seviyesinde gerçekleşti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.734 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,2 puan düşerek yüzde 75,7 oldu.
Aylar
2022
2023
Ocak
77,6
75,3
Şubat
76,6
75,2
Mart
77,3
73,5
Nisan
77,8
75,4
Mayıs
78,0
76
Haziran
77,6
76,8
Temmuz
78,2
77,1
Ağustos
76,7
76,1
Eylül
77,4
Ekim
76,9
Kasım
75,9
Aralık
76,5