Kara elmastan 120 bin istihdam: 7 milyar liralık katkı

Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle çalışmalarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli kömür üretiminde kamu ve özel sektör eliyle rekora koşuyor. 2020’de üretilen 88 milyon 956 bin 400 ton yerli kömür ekonomiye 7 milyar TL katkı sağladı. Cari açığın kapanması için önemli bir maden olan yerli kömür üretimi sayesinde kömür ithalatı da önleniyor. İstihdama ve bölgesel kalkınmaya da öncülük eden sektörler arasında bulunan yerli kömür madenleri sayesinde 38 bin kişi doğrudan istihdam ediliyor.

EN FAZLA MANİSA’DA ÜRETİLİYOR

Lojistik, makine ve ulaştırma gibi yan sektörlere de can suyu veren yerli kömür üretimi ile dolaylı sağlanan istihdam ise 120 bin kişiyi buluyor. Yerli kömür üretiminde son beş yılda üretim atağı gerçekleşti. Söz konusu dönemde 456,5 milyon ton yerli kömür ekonomiye kazandırılırken, en fazla üretim yapılan yer Manisa oldu.

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389 ADET İŞLETME İZNİ

Taş kömürü, linyit, asfaltit, bitümlü şist sahalarından oluşan yerli kömüre yönelik 473 adet işletme ve 171 adet arama olmak üzere toplam 644 adet ruhsat bulunuyor. Bu ruhsatlardan 389 adedine ise işletme izni düzenlenirken, bu ruhsatların; 79’u yeraltı, 60’ı yeraltı ve açık işletme, 250’si açık işletme yöntemi ile üretim gerçekleştiriyor. 389 adet ruhsattan 346’sı özel sektör, 43’ü ise kamuya aitken, 2020 yılında gerçekleşen yaklaşık 89 milyon tonluk üretimin de 50.5 milyon tonu kamu, 38.4 milyon tonu ise özel sektör tarafından ekonomiye kazandırıldı. 2020’de bölgelere 247.8 milyon TL kömür destek ödemesi gerçekleştirilerek, bölgesel kalkınmaya da destek olundu.

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