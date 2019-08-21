Ekonomi Karadeniz-Akdeniz otoyolu tam gaz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz-Akdeniz otoyolu tam gaz

Karadeniz ve Akdeniz’i birbirine bağlayacak olan projede çalışmalar devam ediyor. 600 kilometre uzunluğunda ve 50 ili ilgilendiren projenin, toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar lira. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Sadece Karadeniz için değil, Türkiye için Kuzey-Güney aksı olacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda Ordu etabında sona gelindi.
Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda Ordu etabında sona gelindi.

Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan, bünyesinde 28 tünelin bulunduğu ve yaklaşık 600 kilometre uzunluğa sahip asrın projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 6 ili direkt, 50 ili de dolaylı yollardan ilgilendiren projenin Ordu kısmında 25 tünel ve 330 metre uzunluğunda viyadük bulunuyor.

PROJE DEĞERİ 1 MİLYAR LİRA

Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz'e bağlayacak olan, toplam bedeli ise yaklaşık 1 milyar lira olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek. Projenin en önemli etaplarından birisi olan Ordu sınırlarında çalışmalar Mesudiye ilçesi sınırlarında aralıksız bir sürüyor. Ordu’da, Melet Irmağı boyunca yaklaşık 100 kilometrelik yolun büyük bölümü tamamlanıp asfaltlanırken, diğer bölgelerde de çalışmaları sürdürüyor. Projenin, Ordu sınırları içerisinde ise yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunuyor.

6 KENTE DİREKT BAĞLANTI

Mehmet Hilmi Güler

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun sadece Ordu ve Karadeniz Bölgesi açısından değil, tüm Türkiye tarafından önem arz ettiğini belirterek, “Bu yolun arasında 6 tane vilayet var. Sivas, Kayseri ve Mersin'e kadar giden bir yol. Güzergahı adım adım takip ediyoruz. Aslında şu an yol çalışıyor. Mesudiye tarafındaki asfaltla ilgili yoğun bir çalışma var. Son ayda 3 defa gittim. Dereyolu, dedelerimizin Halil Rıfat Paşa'nın projesi. Bunu yaptığımız zaman sadece Ordu, Karadeniz değil, Türkiye için Kuzey-Güney aksı o yol. O çalışma olduğu zaman bambaşka şeyler olacak” dedi. Başkan Güler, “Yol tamamlanınca Sivaslı 3 saat 15 dakikada denize geliyor ve dönüyor. Bu çok güzel bir şey. Ordu’ya gelip denize girebilecekler. Biz, Sivas'ın, Kayseri'nin denizi oluyoruz” şeklinde konuştu.

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Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz Yolu tamamlanma aşamasına geldi
OYNAT 01:23
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz Yolu tamamlanma aşamasına geldi
Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan, 28 tünelin bulunduğu ve 600 kilometre uzunluğa sahip asrın projesi tamamlanma aşamasına geldi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolunun sadece Ordu için değil, Türkiye açısından son derece önemli ve hayati bir proje olduğunu söyledi. Eski adı 'Dereyolu' olan yolun yaklaşık 148 yıllık hayal olduğunu ifade eden Güler, 2. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen 600 kilometrelik yolun Ordu etabında sona gelindiği aktardı. Güler, yolun en zor etabının geçen kasım ayında trafiğe açıldığını anımsatarak, 'Bu projenin Ordu etabında 28 tünel var. Bunların içerisinde en önemlisi Topçam Tüneli idi. Bu tünelin uzunluğu 3 kilometre olup projenin de adeta bel kemiğiydi.' dedi.


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