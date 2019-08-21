Karadeniz-Akdeniz otoyolu tam gaz

Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan, bünyesinde 28 tünelin bulunduğu ve yaklaşık 600 kilometre uzunluğa sahip asrın projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 6 ili direkt, 50 ili de dolaylı yollardan ilgilendiren projenin Ordu kısmında 25 tünel ve 330 metre uzunluğunda viyadük bulunuyor.

PROJE DEĞERİ 1 MİLYAR LİRA

Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz'e bağlayacak olan, toplam bedeli ise yaklaşık 1 milyar lira olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek. Projenin en önemli etaplarından birisi olan Ordu sınırlarında çalışmalar Mesudiye ilçesi sınırlarında aralıksız bir sürüyor. Ordu’da, Melet Irmağı boyunca yaklaşık 100 kilometrelik yolun büyük bölümü tamamlanıp asfaltlanırken, diğer bölgelerde de çalışmaları sürdürüyor. Projenin, Ordu sınırları içerisinde ise yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunuyor.

6 KENTE DİREKT BAĞLANTI

Mehmet Hilmi Güler

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun sadece Ordu ve Karadeniz Bölgesi açısından değil, tüm Türkiye tarafından önem arz ettiğini belirterek, “Bu yolun arasında 6 tane vilayet var. Sivas, Kayseri ve Mersin'e kadar giden bir yol. Güzergahı adım adım takip ediyoruz. Aslında şu an yol çalışıyor. Mesudiye tarafındaki asfaltla ilgili yoğun bir çalışma var. Son ayda 3 defa gittim. Dereyolu, dedelerimizin Halil Rıfat Paşa'nın projesi. Bunu yaptığımız zaman sadece Ordu, Karadeniz değil, Türkiye için Kuzey-Güney aksı o yol. O çalışma olduğu zaman bambaşka şeyler olacak” dedi. Başkan Güler, “Yol tamamlanınca Sivaslı 3 saat 15 dakikada denize geliyor ve dönüyor. Bu çok güzel bir şey. Ordu’ya gelip denize girebilecekler. Biz, Sivas'ın, Kayseri'nin denizi oluyoruz” şeklinde konuştu.

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