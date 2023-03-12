Karadeniz gazı için geri sayım başladı

Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde doğada kendiliğinden yetişen ve her yıl sadece Mayıs ayında açan, ömrü ise sadece 15 gün olan Cehrilik Laleleri yüzünü gösterdi. Cehrilik lalesi sadece bu bölgede yetişen endemik bir bitki.