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Ekonomi

Karadeniz gazı için geri sayım başladı

Karadeniz doğal gazı vatandaşla buluşuyor. Nisan ayında işlenecek gaz ulusal sisteme bağlanacak. İlk etapta 10 milyon metreküp doğal gaz kullanılacak. 2026 yılında kullanılan doğal gazın yüzde 30'unun yerli kaynaktan karşılanması hedefleniyor.

12:58 . 12/03/2023 Sunday
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Arşiv

Arşiv

Karadeniz doğal gazı için geri sayım başladı. Hedef martta doğal gazı tüketiciye ulaştırmaktı. Deprem nedeniyle bu tarih ileriye alındı.

Karadeniz'deki gaz rezervi, Türkiye'yi enerji alanında bir üst lige taşıyacak. 710 milyar metreküplük rezervi ile doğal gaz üreten ülkeler arasındaki yerini alacak.

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde altyapı çalışmaları tamamlandı

Bölgedeki gazın ulusal sisteme verilmesi için altyapı çalışmaları tamamlandı. Filyos Liman'ında dev bir doğal gaz işleme tesisi kuruldu. 170 kilometrelik boru hattı ile doğal gaz bu tesise gelecek.

2026'da kullanılan doğal gazın yüzde 30'u Karadeniz'den karşılanacak

TRT Haber'in aktardığına göre; Ardından ulusal sisteme verilmeye hazır hale getirilecek. Yani nisan ayında ocaklarda yerli doğal gaz yanacak. İlk etapta 10 milyon metreküp gaz sisteme verilecek. Ardından bu miktar büyük oranda artırılacak. 2026 yılına kadar kullanılan gazın yüzde 30'u Karadeniz sahasından karşılanacak.




#Karadeniz
#Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi
#Filyos
19 dakika önce
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Karadeniz gazı için geri sayım başladı
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