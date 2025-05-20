Karadeniz’de 30 milyar dolarlık müjde: Diğer keşiflerden çok daha farklı

“Yeni keşif aynı sahada daha önce yapılan keşiflerle birlikte değerlendirildiğinde çok farklı bir önem taşıyor. Çünkü bölgede gerekli altyapı yatırımları yapıldı, dolayısıyla bu gazı ekonomiye kazandırmanın marjinal maliyeti çok düşük. Başka bir sahadaki yeni bir keşif olsaydı boru hatlarının döşenmesi, işleme tesisinin kurulması derken ciddi yatırım yapılması gerekecekti. Oysa Sakarya gaz sahası için bu altyapı zaten kuruldu. Bu sebeple yaklaşık 30 milyar dolarlık değere sahip yeni keşfin ekonomiye katkısı daha önceki keşifler gibi değil, maliyeti çok daha düşük bir keşif.”