Ekonomi Karadeniz gazının karaya çıkartılma çalışmaları sürüyor 25 yıl yetecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz gazının karaya çıkartılma çalışmaları sürüyor: 25 yıl yetecek

Karadeniz gazını karaya çıkartmak için çalışmalar sürüyor. 10 sondaj kuyusunun açılması hedeflenirken su altı borularının temmuz ayından itibaren döşenmeye başlanması bekleniyor. Üretimin ardından dört yıllık süre içerisinde günlük 40 milyon metreküp doğalgaz üretilmesi hedeflenirken, kuyuların yaklaşık 25 yıl ikametlerin ihtiyaç duyacağı gazı üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
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Karadeniz gazının karaya çıkartılma çalışmaları sürüyor.

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için yaklaşık 150 kilometrelik mesafeye boru hattı döşenecek. Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan toplam 540 milyar metreküpün 2023 yılından itibaren ana dağıtım hattına aktarılması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilk faz çalışmalarında ilk etapta on adet sondaj kuyusu açacak. Rezerv, kuyu çalışmalarının tamamlanmasının ardından borularla denizden Filyos Limanı'ndaki tesise aktarılacak.

  • Bulunan rezervi karaya taşıyacak olan ve özel malzemeyle kaplanan borularla istasyonlar aracılığıyla denizden karaya hat kurulacak.

Hedef; 2023'te ilk faz gaz üretimini karaya ulaştırmak

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi; açık denizde inşa edilecek doğal gaz üretim tesisi, Filyos Endüstri Bölgesi'nde yer alacak gaz alım ve işleme tesisi ile her ikisini birbirine bağlayacak boru hattından oluşuyor. Deniz tabanındaki doğal gaz üretim sistemi, Karadeniz'de Filyos kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte inşa edilecek. Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kurulacak. Projenin ilk fazında açık denizde açılacak kuyulardan üretilen doğal gaz yaklaşık 40 santim çapındaki çelik boru hattı ile karaya taşınacak.

Kuyular, 25 yıl ihtiyaç duyacak gazı üretebilecek kapasitede

Bakanlık, üç faz şeklinde planladığı hazırlık ve projelendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilk olarak günlük 10 milyon metreküp doğalgaz üretimi planlanıyor. Üretimin ardından dört yıllık süre içerisinde günlük 40 milyon metreküp doğalgaz üretilmesi hedefleniyor. Kuyuların; yaklaşık 25 yıl ikametlerin ihtiyaç duyacağı gazı üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi.

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Karadeniz'deki sondaj faaliyetleri doğrultusunda Fatih Sondaj Gemisi Gökçe-1 sondaj kuyusunda, Kanuni Sondaj Gemisi Türkali-4 sondaj kuyusunda görevlerini sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in geçen 8 Nisan günü Karadeniz'e uğurladığı Yavuz Sondaj Gemisi de kuyubaşı vanası için planlanan noktada çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin 4’üncü sondaj gemisi olan Alparslan'ın Mersin Limanı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları ise sürüyor.

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