Ekonomi Bakan Dönmezden Karadeniz gazı açıklaması Türkiyeye 30 yıl yetecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez’den Karadeniz gazı açıklaması: Türkiye'ye 30 yıl yetecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için sondaj çalışmaları, nükleer santraller ve yenilenebilir enerji gibi seçenekleri kullandığını belirterek, "Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz. 540 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi bulduk ve bu gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz. Bu gaz rezervi, tüm Türkiye'deki mesken ve konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte." dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Dönmez’den Karadeniz gazı açıklaması: Türkiyeye 30 yıl yetecek
Bakan Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı "Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu 18'nci RLC Günleri"nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kendisinin de Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun olduğunu söyleyen Dönmez, "Belki aranızdan bir bürokrat, bugün henüz bilgi olarak bir kıvama gelmemiş enerji alternatiflerini ortaya koyacak bir bilim adamı, TOGG gibi yerli ve milli yeni otomobiller üretecek teşebbüs sahibi iş insanları, belki bir ya da birçok Bakan çıkacak. Onun için ben ülkemiz ve insanlık adına gösterilen her türlü gayreti takdirle karşılıyorum." diye konuştu.

  • Bakan Dönmez, bu etkinlikle sektör firmalarının öğrencilerle bir araya gelmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması, çeşitli iş ve staj imkanları sunulmasının önemine işaret etti. Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için sondaj çalışmaları, nükleer santraller ve yenilenebilir enerji gibi seçenekleri kullandığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

Karadeniz’de yeni doğal gaz sondajı
EKONOMİ
Karadeniz’de yeni doğal gaz sondajı

'Dünya enerji darboğazda'

"Malumunuz Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz. 540 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi bulduk ve bu gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz. Bu gaz rezervi, tüm Türkiye'deki mesken ve konutların hepsinin 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte."

Dönmez, Türkiye'nin hali hazırda 100 bin megavat kurulu güce sahip bulunduğunu ve bunun 54 bin megavatının yenilenebilir enerji kaynaklı olduğunu söyledi. Dünyanın bir enerji darboğazından geçtiğine işaret eden Dönmez, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 55-60'ını yerli kaynaklardan sağladığını dile getirdi.

Ve geri sayım başladı: Karadeniz gazı müjdesi
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Karadeniz gazını taşıyacak borular, 464 günde deniz tabanına döşenecek. Sisteme ilk etapta günlük 10 milyon, ardından da 40 milyon metreküp gaz verilecek.<br><br>
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Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz altı borularının ilk etabı geçtiğimiz günlerde Zonguldak'taki Filyos Limanı'na getirilirken, \"Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi\" kapsamında yapılacak çalışmaların takvimi de netleşti. Doğalgaz rezervlerinin çıkarılması, karaya iletilmesi ve işlenerek ulusal şebekeye verilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 21 Şubat 2022'de başlayacak.
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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 464 gün sürmesi planlanan deniz tabanı boru inşa projesi, hava muhalefeti ve gemilerin teknik arıza yaşaması gibi durumlar yaşanmazsa 30 Mayıs 2023'te bitecek.
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Çalışmaların devam ettiği süre boyunca Filyos Limanı ve çevresinde çeşitli tedbirler alınacak. Sakarya Gaz Sahası Araştırma Alanı ile Filyos Limanı arasındaki yaklaşık 177 kilometre uzunluğundaki deniz alanının 3 kilometre sağ ve 3 kilometre sol tarafı olarak belirlenen koridorun içinde gemi demirleyemeyecek.
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Bu bölgede balıkçılık faaliyetleri de duracak. Ayrıca, çalışmalara engel olmaması ve herhangi bir kazaya sebep oluşturmaması için su altında ve deniz dibinde araştırma faaliyetleri gibi faaliyetler de yapılamayacak.
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Söz konusu çalışmaların ardından Karadeniz gazı, şu anda Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı devam eden ve 3 bin 200 dönümlük bir alana inşa edilen Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde karaya çıkacak.
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Tesiste, ilk etapta günlük 10 milyon metreküp işleme yapılması beklenirken, devam eden süreçte işleme kapasitesi 40 milyon metreküpe kadar yükselecek.
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Ve geri sayım başladı: Karadeniz gazı müjdesi
Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfinin ardından heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Proje takvimi belli olurken, Karadeniz gazının 15 ay sonra kombiyi yakacağı öğrenildi.
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