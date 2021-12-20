Ekonomi Karadeniz doğal gazında sevindiren haber Rekor keşfe rekor çıkarma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz doğal gazında sevindiren haber: Rekor keşfe rekor çıkarma

Karadeniz doğal gazı, derin deniz operasyonu olarak en kısa sürede çıkarılan doğal gaz kaynağı olarak tarihe geçecek. Enerjiye yatırım kapsamında Tuz Gölü’ne 30 doğal gaz deposu daha inşa edilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karadeniz doğal gazında sevindiren haber: Rekor keşfe rekor çıkarma
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Akdeniz ve Karadeniz’de enerji aramasını kurduğu arama ve sondaj filoları ile hızlandıran Türkiye, ilk müjdeyi geçen yıl Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahasından aldı.

İlkini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu doğal gaz rezervi peş peşe gelen müjdelerle 540 milyar metreküpe ulaştı. Doğal gazın çıkarılması için kuyu açma, karaya taşınması için denize boru döşeme ve çıkarılacağı nokta olan Filyos’ta tesis kurma işlemleri de hızlandı.

ZİRVE YILI 2026

Bu çerçevede deniz hattında ilk boru kaynağının 2022 baharında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Söz konusu çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken, 2023’de evlerde kullanıma sunulması beklenen Karadeniz doğal gazı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şunları söyledi:

  • “Dünyada birkaç açıdan rekor kıracak bir proje olacak. 2023 yılı itibari ile evlere dağıtımı gerçekleşecek olan doğal gazın derin deniz operasyonu olarak nitelendirilen operasyonlarda en kısa sürede çıkarılmış olan doğal gaz kaynağı olacak” bilgisini verdi. Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi 2026’da ise üretimin en yüksek noktasına çıkacak. 540 milyar metreküplük doğal gazla 20 yıl boyunca Türkiye’deki hane halkının doğal gaz ihtiyacı karşılanacak."

TUZ GÖLÜ’NE 30 YENİ DEPO

Türkiye enerji de depolama alt yapısına da önemli yatırımlar yapıyor. Tuz Gölü yakınlarında dünyanın en büyük doğal gaz deposunu inşa edilirken, Kızılırmak nehrinden taşınan basınçlı sular ile Tuz Gölü’nde bulunan tesislerin altına bir Eyfel Kulesi (300 metre) sığacak şekilde depolar inşa edildi. Mevcutta bulunan 10 adet depoya 30 depo daha eklenecek.

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz
EKONOMİ
Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

'Yavuz' Karadeniz’de: Yeni gaz müjdeleri için aramalara başlayacak
FOTOĞRAF 13
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Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığının sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derin su sondaj gemisi Yavuz; Türkiye’nin 3’üncü büyük limanı olan Filyosa ulaştı. İlk kez 2011 yılında denize indirilen Tanzanya, Kenya, Malezya ve Vietnam gibi ülkelerde görev yapan; 2018 yılının Ekim ayında TPAO tarafından satın alınan Yavuz Sondaj Gemisi 2019 yılında Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine katıldı.
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Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümü için geçen Ağustos ayında Haydarpaşa Limanı’na yanaşan Yavuz Sondaj Gemisi çalışmaların tamamlamasının ardından dün itibariyle Karadeniz’e açıldı. Ulaştığı Filyos Limanına demirleyen Yavuz Sondaj Gemisinin kule platformu da önümüzdeki günlerde limana getirilerek monte edilecek.<br>
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12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme özelliğine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisinin boyu 229.6 metre genişliği ise 36 metre. 130 metre büyüklüğünde 2 sondaj kulesine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi Türkiye’nin Fatih Sondaj Gemisinden sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor. Gemide dinamik konumlandırma sistemi bulunurken, 6 metreye kadar olan dalgalarda bile sorunsuz sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.
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Yavuz Sondaj Gemisi son hazırların tamamlanmasının ardından sondaj ve test çalışmalarının devam ettiği Karadeniz’de görev yapacak. Fatih ve Kanuni sondaj gemileri ile TPO’nun envanterine kayıtlı olan Yavuz Sondaj Gemisi de Karadeniz’deki doğal gaz keşfine büyük katkı sağlayacak. Öte yandan 540 milyar metreküp doğal rezervinin keşfedilmesinin ardından Karadeniz’deki rezerv bulma çalışmaları sürüyor.
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Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz’deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
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Yavuz Sondaj gemisi Karadeniz’deki görevi için Filyos Limanına ulaştı
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Yavuz sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
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Yavuz sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
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Yavuz sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
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Yavuz sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
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Yavuz sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
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Yavuz sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
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Yavuz sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
'Yavuz' Karadeniz’de: Yeni gaz müjdeleri için aramalara başlayacak
Türkiye'nin 540 milyar metreküplük tarihi gaz keşfinin ardından Karadeniz'deki gaz arama çalışmalarına Yavuz Sondaj Gemisi de katılıyor. Karadeniz açıklarındaki hidrokarbon rezervinin tespit edilmek amacıyla yola çıkan Yavuz Sondaj Gemisi Filyos Limanına ulaştı. Gemi; kule montaj işlemlerinin ardından Fatih ve Kanuni'nin görev yaptığı bölgede doğal gaz keşifleri için görev yapacak.


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