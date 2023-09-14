Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat'ta zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e yükseltildi

TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. Bir yıla kadar vadeli ve bir yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.