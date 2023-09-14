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Ekonomi

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat'ta zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltildi.

Semih Bozkuş
00:34 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dolar - Türk Lirası (Arşiv)

Dolar - Türk Lirası (Arşiv)

Kur Korumalı Mevduatlara (KKM) uygulanan zorunlu karşılık oranında değişiklik yapıldı.


Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, zorunlu karşılıklar yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltildi.

TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. Bir yıla kadar vadeli ve bir yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

#Kur Korumalı Mevduat
#KKM
#Zorunlu Karşılıklar
#Resmi Gazete
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