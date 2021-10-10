Ekonomi Karbonsuz ekonomi için DEİKten somut öneri
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karbonsuz ekonomi için DEİK’ten somut öneri

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) ülkemiz için oluşturacağı riskleri bertaraf etmek, getireceği maliyetleri olabildiğince azaltmak ve desteklerin ülkemizin yeşil dönüşümünde ve finansmanında kullanılmasını sağlamak adına ulusal emisyon ticaret sistemimizin oluşturulması gerekiyor” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Karbonsuz ekonomi için DEİK’ten somut öneri
Nail Olpak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) ülkemiz için oluşturacağı riskleri bertaraf etmek, getireceği maliyetleri olabildiğince azaltmak ve desteklerin ülkemizin yeşil dönüşümünde ve finansmanında kullanılmasını sağlamak adına ulusal emisyon ticaret sistemimizin oluşturulması gerekiyor” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Nail Olpak, TBMM ve yürürlüğe giren Paris Anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Olpak, şunları aktardı: “Türk özel sektörünün tedarikten üretime, lojistikten atıkların geri dönüştürülmesine kadar tüm süreçlerinin çok boyutlu olarak dönüşümünü öngören ‘Karbonsuz Ekonomiye Geçiş’ sürecinde iş insanlarımız nezdinde farkındalık oluşturmak üzere çalışıyoruz.”

İş dünyası yeşil dönüşüme hazırlanıyor
EKONOMİ
İş dünyası yeşil dönüşüme hazırlanıyor

KOSGEB desteklerine çevreci dokunuş
EKONOMİ
KOSGEB desteklerine çevreci dokunuş
İzmirde feci kaza

İzmir'de feci kaza

Minik Eymen'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Savaş sahnelerini aratmayan kareler

Savaş sahnelerini aratmayan kareler

Türkiye ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'da ortak tatbikat.
Günler sürecek

Günler sürecek

​Göçerler zorlu dönüş yolculuğuna başladı.
Düğünü de onlar yapmış

Düğünü de onlar yapmış

CHP'lilerin önce düğüne sonra baskına gittiği ortaya çıktı.
CHP’ye rağmen yatırımcı geliyor

CHP’ye rağmen yatırımcı geliyor

Erdoğan ​uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye güvendiğini söyledi.
Türkiye dünyaya açılan kapımız

Türkiye dünyaya açılan kapımız

​Libya Ulaştırma Bakanı eş-Şehubi, Yeni Şafak'a konuştu.
Türkiye Akdeniz’de yeni kart açtı

Türkiye Akdeniz’de yeni kart açtı

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a karşı mesaj.
Erdoğan’ın hayali Economist’in kâbusu

Erdoğan’ın hayali Economist’in kâbusu

​Kanal İstanbul projesini baltalamaya yönelik skandal haber.
Her şey Mavi Vatan için!

Her şey Mavi Vatan için!

​Yunanistan'ın şımarık tutumuna karşı yeni sistem.
Yeni hastalıklar çıkacak

Yeni hastalıklar çıkacak

​TBMM komisyon raporunda çarpıcı detaylar.
Kiraya bin lira eşya zammı

Kiraya bin lira eşya zammı

Ev sahipleri, daha yüksek ücretler için harekete geçti.

​Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu yurt meselesinde bir kez daha gördük.

9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.