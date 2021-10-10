Karbonsuz ekonomi için DEİK’ten somut öneri

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) ülkemiz için oluşturacağı riskleri bertaraf etmek, getireceği maliyetleri olabildiğince azaltmak ve desteklerin ülkemizin yeşil dönüşümünde ve finansmanında kullanılmasını sağlamak adına ulusal emisyon ticaret sistemimizin oluşturulması gerekiyor” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Nail Olpak, TBMM ve yürürlüğe giren Paris Anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Olpak, şunları aktardı: “Türk özel sektörünün tedarikten üretime, lojistikten atıkların geri dönüştürülmesine kadar tüm süreçlerinin çok boyutlu olarak dönüşümünü öngören ‘Karbonsuz Ekonomiye Geçiş’ sürecinde iş insanlarımız nezdinde farkındalık oluşturmak üzere çalışıyoruz.”

EKONOMİ İş dünyası yeşil dönüşüme hazırlanıyor