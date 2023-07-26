Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları genelgesi yayımlandı: Bakanların sorumluluğundaki ülkeler belli oldu

Resmi Gazete (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgenin yer aldığı 26 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.
Yayınlanan sayıda Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngörmüş olduğu ikili ticari ve ekonomik konulan en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar ile Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına başkanlık edecek Bakanlar ve sorumluluklarındaki ülkeler belli oldu.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Portekiz, Romanya, Türkmenistan
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Botsvana, Endonezya, Hırvatistan, Nikaragua, Sırbistan, Slovakya, Togo
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Belçika, Lüksemburg, Cezayir, Fransa, Gine, Malavi, Senegal
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Guyana, Kosova, Litvanya, Morityus, Meksika, Vietnam, Zambiya
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Fas, Kotdivuar, İspanya. Nijer, Peru, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Angola, Etiyopya, Kore Cumhuriyeti, Irak, İsrail, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Arnavutluk, Bosna Hersek, Gabon, Iran, Karadağ, Kuzey Makedonya, Laos, Slovenya
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Hollanda, Katar, Kuveyt. Şili, Tanzanya, Umman
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Afganistan, Bengladeş, Kolombiya. Kongo, Lübnan, Moğolistan, Polonya, Uganda
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Avustralya, Brezilya, Bruney, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Tayland, Yunanistan
- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İtalya, Kenya, Moritanya, Nijerya, Sri Lanka
- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Burundi, Ekvator Ginesi, Filipinler, Kameran, Myanmar, Pakistan, Somali, Ukrayna, Yemen
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Burkina Faso, Danimarka, Gambiya, Jamaika, Küba, Moldova, Namibya, Sierra Leone
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Avusturya, Benin, Ekvator, Hindistan, Macaristan, Mali, Tacikistan
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Arjantin, Belarus, Bolivya, Kamboçya, Sudan, Uruguay, Yeni Zelanda
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Guatemala, Mısır, Paraguay, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu: Bulgaristan, Cibuti, Çad, Çin, Eritre, Gana, Gürcistan, Malta