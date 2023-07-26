Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları genelgesi yayımlandı: Bakanların sorumluluğundaki ülkeler belli oldu

Yayınlanan sayıda Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngörmüş olduğu ikili ticari ve ekonomik konulan en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar ile Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına başkanlık edecek Bakanlar ve sorumluluklarındaki ülkeler belli oldu.