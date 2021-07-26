Ekonomi Türk şirket Romanyadaki otobüs ihalesini kazandı
OTOMOTİV

Türk şirket Romanya'daki otobüs ihalesini kazandı

Karsan, Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından düzenlenen, Timisoara Belediyesi Otobüs İhalesi'ni kazandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Karsan Romanyada Timisoara Belediyesi Otobüs İhalesini kazandı
Foto/arşiv

Karsan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz, Timisoara Belediyesi'nin şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan, 44 adet 18 metre uzunluğunda elektrikli belediye otobüsü alımı ihalesine katılım sağladığını 15 Aralık 2020 tarihli KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) açıklamasında detaylı olarak duyurmuştur. İhale kapsamındaki elektrikli otobüslerin 6 yıllık bakımı için gerekli malzeme tedariki ile şarj istasyonu temininin de şirketimiz tarafından üstlenileceği ihaleyi kazandığımız ihale mercii tarafından tarafımıza bildirilmiş olup, diğer katılımcıların itiraz süreci devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır."

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