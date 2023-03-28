Karşılıklı imtiyazla 25 milyar dolar ticaret

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasıyla, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 5 yıl içinde 2,5 kat artırılarak, 25 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan bürokratlar, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İLİŞKİLER HIZLA GELİŞİYOR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Birleşik Arap Emirlikleri'yle Türkiye ilişkilerinin son dönemde her alanda geliştiğine dikkat çekerek, BAE'den Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölgeye 64 milyon dolar nakdî yardım yapıldığını, bunun yanı sıra Brüksel'de düzenlenen Donörler Konferansı'na da 330 milyon dolarlık taahhütte bulunulduğunu kaydetti. BAE'yle 2022'de ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara yaklaştığını vurgulayan Akçapar, gerçek potansiyelin bu rakamın çok daha üstünde olduğunu söylerken, “Anlaşmayla ticaret hacminin 5 yıl içinde 2,5 kat artarak 25 milyar dolara ulaşması hedefleniyor” dedi.

TİCARETİN %80'İ TERCİHLİ

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre ise, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte iki ülkenin mal ticaretinin yüzde 80'den fazlasının tercihli ticaret kapsamına alınacağını bildirdi. Dilemre, anlaşmayla hem Türk hem de Birleşik Arap Emirlikleri iş insanlarının, üçüncü ülkelere göre daha avantajlı şartlarda mallarını hem Türkiye hem Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarına sunabileceğine de dikkat çekti.

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