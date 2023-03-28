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Ekonomi

Karşılıklı imtiyazla 25 milyar dolar ticaret

Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri pazarında güçlü olduğu mücevherat, hazır giyim, beyaz eşya ve mobilya gibi ürün grupları ticari imtiyaz kapsamına alınıyor. Atılan ekonomik ortaklık imzasıyla, iki ülke arasındaki ticaret hacminin de 5 yıl içinde 2,5 kat artışla, 25 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Uğur Duyan
04:00 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE lideri Al Nahyan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE lideri Al Nahyan.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasıyla, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 5 yıl içinde 2,5 kat artırılarak, 25 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan bürokratlar, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İLİŞKİLER HIZLA GELİŞİYOR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Birleşik Arap Emirlikleri'yle Türkiye ilişkilerinin son dönemde her alanda geliştiğine dikkat çekerek, BAE'den Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölgeye 64 milyon dolar nakdî yardım yapıldığını, bunun yanı sıra Brüksel'de düzenlenen Donörler Konferansı'na da 330 milyon dolarlık taahhütte bulunulduğunu kaydetti. BAE'yle 2022'de ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara yaklaştığını vurgulayan Akçapar, gerçek potansiyelin bu rakamın çok daha üstünde olduğunu söylerken, “Anlaşmayla ticaret hacminin 5 yıl içinde 2,5 kat artarak 25 milyar dolara ulaşması hedefleniyor” dedi.

TİCARETİN %80'İ TERCİHLİ

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre ise, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte iki ülkenin mal ticaretinin yüzde 80'den fazlasının tercihli ticaret kapsamına alınacağını bildirdi. Dilemre, anlaşmayla hem Türk hem de Birleşik Arap Emirlikleri iş insanlarının, üçüncü ülkelere göre daha avantajlı şartlarda mallarını hem Türkiye hem Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarına sunabileceğine de dikkat çekti.

Türk ürünlerine pozitif ayrımcılık

Hüsnü Dilemre, Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri pazarında güçlü olduğu ürün gruplarına yönelik imtiyaz uygulandığını söyledi. Dilemre, şunları kaydetti: “Türkiye’nin BAE pazarında güçlü olduğu mücevherat, hazır giyim, mermer ürünleri, beyaz eşya, mobilya ve klima gibi ürünler Birleşik Arap Emirlikleri tarafından imtiyaz kapsamına alınmıştır. Tarım ürünlerinde ise Türkiye’nin dünya genelinde rekabetçi olduğu bisküvi, şekerleme, makarna, çeşitli yaş meyve, sebze suları, balık ürünleri, çeşitli dondurulmuş gıdalar, kakaolu ürünler ve süt ürünlerinde, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından pazar açılımı sağlanmıştır.”

#Birleşik Arap Emirlikleri
#Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması
#Zayid Al Nahyan
#Recep Tayyip Erdoğan
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