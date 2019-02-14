Ekonomi Kartalda çöken bina sonrası kritik çağrı Bodrumları kontrol edin
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Kartal'da çöken bina sonrası kritik çağrı: Bodrumları kontrol edin

Kartal'da çöken binanın ardından civarındaki 8 binanın yıkım işlemleri sürerken Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'den çok önemli bir çağrı geldi. Çökme riski olan bir binanın bodrum katında çekilen görüntüyü paylaşan Gürgen, vatandaşlara oturdukları binalarının bodrum katlarını kontrol etmelerini önerdi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, binalarının riskli olduğunu düşünen vatandaşların özellikle içlerini, bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etmesi gerektiğini belirterek, "Taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor." dedi.

Gürgen, Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki irtibat bürosu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın tehlike oluşturan kısımlarının yıkıldığını söyledi.

İLK TAŞINMALAR BAŞLADI

Bölgedeki 8 apartmanın daha yıkılacağını ifade eden Gürgen, şöyle konuştu:

"Dünden itibaren vatandaşlarımıza evlerinizi hemen taşıyabilirsiniz diye duyurularda da bulunduk. Şu anda 3 günlük bir süre içinde vatandaşların taşınmalarını bekliyoruz. Bugün Nuri Bey Apartmanı'nda ilk taşınmalar başladı. Profesyonel taşıyıcılarla bu süreç başlamış oldu. Ne kadar çabuk taşınırsa yıkılması gereken 8 binaya o kadar çabuk başlayacağız."

OYNAT 02:40
"Vatandaşlar bodrum ve kömürlükleri kontrol etsin"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, binalarının riskli olduğunu düşünen vatandaşların özellikle içlerini, bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etmesi gerektiğini belirterek, 'Taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor.' dedi.
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BODRUM VE KÖMÜRLÜKLERİ KONTROL EDİN

Gürgen, vatandaşların binalarını en iyi kendilerinin bildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dışarıdan bakıldığında birçok bina tertemiz, pırıl pırıl gözükürken asıl binanın iç kısımlarını göremiyoruz. Bunu en iyi vatandaş biliyor. İnsanlar binalarının içlerini, özellikle bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etsinler. Çünkü taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor. Kolonların demirlerinin ortaya çıktığı, kolonların üzerinde büyük çatlakların oluşmaya başladığı, ezilmelerin hatta çürümelerin olduğu binalarla ilgili lisanslı kuruluşlara, belediyelerine müracaat ederek binalarının tespitlerini yaptırsınlar. Bir defa daha gözlemlesinler. Binalarında, kolonlarında, kirişlerinde yapısal hasarlar var mı, yok mu? Bunları gözlemlesinler. Onun üzerine tespitleri için lisanlı kuruluşlara müracaat ederek binalarının dönüşümlerini gerçekleştirsinler."

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  • Bu arada Kartal'da çökme tehlikesiyle boşaltılan 8 riskli binadan birinin bodrum katındaki kolon ve kirişleri görüntülendi. Görüntülerde, kolon ve kirişlerin kırıldığı, demirlerin kullanılamaz hale geldiği ve risk taşıdığı görüldü.

Çökme riski bulunan binanın bodrumunda çekilen görüntü.

Çökme riski bulunan binadan korkunç görüntüler
FOTOĞRAF 14
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, binalarının riskli olduğunu düşünen vatandaşların özellikle içlerini, bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etmesi gerektiğini belirterek, Taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor. dedi.
Title
Gürgen, Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki irtibat bürosu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın tehlike oluşturan kısımlarının yıkıldığını söyledi.
Title
Bölgedeki 8 apartmanın daha yıkılacağını ifade eden Gürgen, şöyle konuştu: Dünden itibaren vatandaşlarımıza evlerinizi hemen taşıyabilirsiniz diye duyurularda da bulunduk. Şu anda 3 günlük bir süre içinde vatandaşların taşınmalarını bekliyoruz. Bugün Nuri Bey Apartmanı'nda ilk taşınmalar başladı. Profesyonel taşıyıcılarla bu süreç başlamış oldu. Ne kadar çabuk taşınırsa yıkılması gereken 8 binaya o kadar çabuk başlayacağız.
Title
Gürgen, vatandaşların binalarını en iyi kendilerinin bildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: Dışarıdan bakıldığında birçok bina tertemiz, pırıl pırıl gözükürken asıl binanın iç kısımlarını göremiyoruz. Bunu en iyi vatandaş biliyor. İnsanlar binalarının içlerini, özellikle bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etsinler. Çünkü taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor. Kolonların demirlerinin ortaya çıktığı, kolonların üzerinde büyük çatlakların oluşmaya başladığı, ezilmelerin hatta çürümelerin olduğu binalarla ilgili lisanslı kuruluşlara, belediyelerine müracaat ederek binalarının tespitlerini yaptırsınlar.
Title
Bir defa daha gözlemlesinler. Binalarında, kolonlarında, kirişlerinde yapısal hasarlar var mı, yok mu? Bunları gözlemlesinler. Onun üzerine tespitleri için lisanlı kuruluşlara müracaat ederek binalarının dönüşümlerini gerçekleştirsinler.
Title
İstanbul Kartal'da çöken binanın ardından çökme riski bulunan 8 bina için yıkım işlemleri sürerken binalardan birinin bodrum katında çekilen görüntüler olası bir facianın pusuda beklediğini gözler önüne serdi. Görüntülerde bodrum katında yer alan kolon ve kirişlerde kırılmalar meydana geldiği, demirlerin ise kullanılamaz halde olduğu görüldü.
Title
İstanbul Kartal'da çöken binanın ardından çökme riski bulunan 8 bina için yıkım işlemleri sürerken binalardan birinin bodrum katında çekilen görüntüler olası bir facianın pusuda beklediğini gözler önüne serdi. Görüntülerde bodrum katında yer alan kolon ve kirişlerde kırılmalar meydana geldiği, demirlerin ise kullanılamaz halde olduğu görüldü.
Title
İstanbul Kartal'da çöken binanın ardından çökme riski bulunan 8 bina için yıkım işlemleri sürerken binalardan birinin bodrum katında çekilen görüntüler olası bir facianın pusuda beklediğini gözler önüne serdi. Görüntülerde bodrum katında yer alan kolon ve kirişlerde kırılmalar meydana geldiği, demirlerin ise kullanılamaz halde olduğu görüldü.
Title
İstanbul Kartal'da çöken binanın ardından çökme riski bulunan 8 bina için yıkım işlemleri sürerken binalardan birinin bodrum katında çekilen görüntüler olası bir facianın pusuda beklediğini gözler önüne serdi. Görüntülerde bodrum katında yer alan kolon ve kirişlerde kırılmalar meydana geldiği, demirlerin ise kullanılamaz halde olduğu görüldü.
Title
İstanbul Kartal'da çöken binanın ardından çökme riski bulunan 8 bina için yıkım işlemleri sürerken binalardan birinin bodrum katında çekilen görüntüler olası bir facianın pusuda beklediğini gözler önüne serdi. Görüntülerde bodrum katında yer alan kolon ve kirişlerde kırılmalar meydana geldiği, demirlerin ise kullanılamaz halde olduğu görüldü.
Title
Title
Title
Title
Çökme riski bulunan binadan korkunç görüntüler
İstanbul Kartal'da çöken binanın ardından çökme riski bulunan 8 bina için yıkım işlemleri sürerken binalardan birinin bodrum katında çekilen görüntüler olası bir facianın pusuda beklediğini gözler önüne serdi. Görüntülerde bodrum katında yer alan kolon ve kirişlerde kırılmalar meydana geldiği, demirlerin ise kullanılamaz halde olduğu görüldü.
YORUM YAP

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