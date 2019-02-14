Ekonomi THYden İstanbul Havalimanı açıklaması Gerçeği yansıtmıyor
İŞ DÜNYASI

THY'den İstanbul Havalimanı haberlerine yalanlama

THY'den İstanbul Havalimanı açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'na ortak olacağına ilişkin haberlere şirketten yalanlama geldi. THY'den yapılan açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, İstanbul Havalimanı'na ortak olunmasına yönelik bir kararlarının da olmadığının altı çizildi. Açıklamanın ardından asılsız haberlerden kaynaklı düşüş eğiliminde olan THY hisseleri de uçuşa geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türk Hava Yolları bazı medya kuruluşlarında İstanbul Havalimanı'na hissedar olacağına yönelik yer alan iddialara yönelik bir açıklama yayımladı.

THY açıklamasında; bahsi geçen haberlerin gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılırken, yönetim kurulunun bu yönde herhangi bir değerlendirmesi ve kararı olmadığına da dikkat çekildi.

GEÇİŞ SÜRECİNE ODAKLANILDI

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama şöyle;

12 Şubat 2019 tarihinde Gazete Duvar ve Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinde çıkan haberde, Ortaklığımızın İstanbul Havalimanı'na hissedar olacağı ve ciddi bir borç yükünün Ortaklığımıza devredileceğine dair ifadeler tespit edilmiştir.

Bahsi geçen haber gerçeği yansıtmamakta olup, İstanbul Havalimanı'na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulu'muzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır. Ortaklığımız, operasyonlarımızın sorunsuz devam edebilmesi için İstanbul Havalimanı'na geçiş sürecine ve mevcut filo büyümesi ile ilgili yatırımlarına odaklanmış durumdadır.

THY hisse senedi grafiği.

HİSSELER UÇUŞA GEÇTİ

Ortaklık haberleri ile düşüşe geçen THY hisseleri de KAP'a yapılan açıklama sonrası tekrardan yükselişe geçti. Açıklama öncesi 13,55 TL bandında olan hisseler açıklamanın ardından 14 TL'yi aşarak 14,45 TL seviyesine kadar yükseldi.

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