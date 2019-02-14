THY'den İstanbul Havalimanı haberlerine yalanlama

Türk Hava Yolları bazı medya kuruluşlarında İstanbul Havalimanı'na hissedar olacağına yönelik yer alan iddialara yönelik bir açıklama yayımladı.

THY açıklamasında; bahsi geçen haberlerin gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılırken, yönetim kurulunun bu yönde herhangi bir değerlendirmesi ve kararı olmadığına da dikkat çekildi.

GEÇİŞ SÜRECİNE ODAKLANILDI

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama şöyle;

12 Şubat 2019 tarihinde Gazete Duvar ve Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinde çıkan haberde, Ortaklığımızın İstanbul Havalimanı'na hissedar olacağı ve ciddi bir borç yükünün Ortaklığımıza devredileceğine dair ifadeler tespit edilmiştir.

Bahsi geçen haber gerçeği yansıtmamakta olup, İstanbul Havalimanı'na ortak olmaya ilişkin Yönetim Kurulu'muzun herhangi bir değerlendirmesi ve kararı bulunmamaktadır. Ortaklığımız, operasyonlarımızın sorunsuz devam edebilmesi için İstanbul Havalimanı'na geçiş sürecine ve mevcut filo büyümesi ile ilgili yatırımlarına odaklanmış durumdadır.

THY hisse senedi grafiği.

HİSSELER UÇUŞA GEÇTİ

Ortaklık haberleri ile düşüşe geçen THY hisseleri de KAP'a yapılan açıklama sonrası tekrardan yükselişe geçti. Açıklama öncesi 13,55 TL bandında olan hisseler açıklamanın ardından 14 TL'yi aşarak 14,45 TL seviyesine kadar yükseldi.

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