İŞKUR en fazla işsizin olduğu meslek grubunu açıkladı

İşkur verilerine göre, 2019 yılının ilk ayında yüzde 66'sı erkek 34'ü de kadın olmak üzere 83 bin 416 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleşen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığı belirtildi. Bu kişiler içinde 1,937 okur yazar olmayan, 1,816 okur yazar, 40 bin 221 ilkokul, 23 bin 582 orta öğretim (lise ve dengi), 7 bin 534 ön lisans, 8 bin 96 lisans, 222 yüksek lisans, 8 kişi de doktora mezunlarından oluştu.
İşkur’un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.8 azalarak 141 bin 403 kişi oldu. Açık işlerin yüzde 99.8’i özel sektörden alındı. İşkur verilerine göre kayıtlı işsizlerin yüzde 49’u erkek, yüzde 51’i kadın, yüzde 30'u ise 15-24 yaş grubunda.
Ocak ayında 684 bin kişiye 689 milyon 516 bin lira ödendi
İşkur verilerine göre, Ocak ayında pasif istihdam politikaları kapsamında 684 bin 355 kişiye 689 milyon 516 bin 67 lira ödendi. 108 bin 359 kişi işsizlik ödeneği almayı hak ettiği, işsizlik ödeneği kapsamında 653 bin 925 kişiye 646 milyon 62 bin 550 lira ödendi. 21 bin 56 kişiye kısa çalışma ödeneği kapsamında 15 milyon 790 bin lira, 1,980 kişiye yarım çalışma ödeneği kapsamında 1 milyon 652 bin lira, 7 bin 394 kişiye ücret garanti fonu kapsamında 26 milyon 11 bin lira ödendi.
Aktif işgücü programlarından 25 bin 784 kişi yararlandı
Aktif işgücü hizmetleri kapsamında; İşbaşı Eğitim Programı; 6 bin 37 programa 19 bin 890 kişi, Mesleki Eğitim Kursu; 189 programa 3 bin 660 kişi, Girişimcilik Eğitim Programı; 101 programa 2 bin 234 kişi katıldı. 2019 yılı Ocak ayı döneminde 6 bin 327 İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursu düzenlendiği 25 bin 784 kişi programlardan yararlandı. Programlardan yararlanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı. Danışmanlık hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 863 bin 249 bireysel görüşme yapılırken, 1047 okul ziyareti gerçekleştirildi.
En fazla işsiz satış danışmanlığı mesleğinde
2019 Ocak ayı sonu itibariyle mesleklerine göre kayıtlı işsizler
Satış danışmanı / uzmanı: 117,048
Büro memuru (genel): 112,546
Garson (servis elemanı): 63,667
Sekreter: 58,135
Ön muhasebeci: 45,662
Kasiyer: 41,586
Reyon görevlisi: 39,461
Şoför-yük taşıma: 34,168
Aşçı yardımcısı: 31,638
Şoför (yolcu taşıma): 26,911
Aşçı: 24,562
Hemşire: 23,132
Klinik destek elemanı (hastane): 22,083
Güvenlik görevlisi (silahsız): 21,858
Makineci (dikiş): 20,184
Turizm ve otelcilik elemanı19,734
Güvenlik görevlisi: 19,459
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi18,331
Konfeksiyon işçisi18,175
Elektrikçi (genel): 17,976
Hasta kabul-kayıt görevlisi: 17,211
İşletmeci: 15,891
Büro yönetimi ve sekreterlik/büro yönetimi ve yönetici asistanı: 15,869
Veri giriş kontrol işletmeni: 14,128
Muhasebeci: 13,164
Bekçi: 12,987
Çocuk bakıcısı/çocuk bakım elemanı: 12,250
Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter: 11,170
Çocuk gelişimi meslek elemanı: 10,970
Pazarlamacı: 10,932
Servis komisi: 10,733
Muhasebe meslek elemanı: 10,216
Makine mühendisi: 8,302
Müşteri temsilcisi: 8,161
Güvenlik görevlisi (silahlı): 7,938
İnşaat mühendisi: 7,850
Resepsiyon görevlisi (ön büro elemanı): 7,631
Hasta ve yaşlı bakım elemanı: 7,516
Bilgisayar işletmeni (operatörü): 7,487
Ambar/depo görevlisi: 7,353
Halkla ilişkiler görevlisi: 7,332
Fırıncı ustası-unlu mamuller: 7,279
Satış temsilcisi / plasiyer: 6,980
Bahçıvan: 6,846
Kamyon şoförü: 6,700
Kamyonet şoförü: 6,597
İnsan kaynakları yönetimi meslek elemanı: 6,524
Bilgisayarlı muhasebe elemanı: 6,516
Çocuk gelişimi uzmanı: 6,448
Hasta danışmanı: 6,381
Bayan kuaförü: 6,133
Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 6,107
Perakende satış elemanı (gıda): 6,035
Kaynakçı (oksijen ve elektrik): 5,937
Akaryakıt satış elemanı (pompacı): 5,807
Okul öncesi öğretmeni: 5,602
Makam şoförü: 5,476
Elektrik teknisyeni: 5,067
gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı: 4,995
Türk dili ve edebiyat öğretmeni-ortaöğretim: 4,892
Acil tıp teknisyeni: 4,832
Elektrik-elektronik mühendisi: 4,806
Dokuma konfeksiyon makineci: 4,720
İnşaat boyacısı/boyacı: 4,709
Kalite kontrolcü: 4,645
Çiftçi (tarla ürünleri): 4,645
Bilgisayar programcısı: 4,586
Taksi şoförü: 4,536
Proses işçisi: 4,492
Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 4,457
Müşteri hizmetleri görevlisi/asistanı: 4,376
Market elemanı: 4,337
Evde çocuk bakım elemanı: 4,311
Çiftçi (hayvancılık): 4,308
Sevkiyat görevlisi: 4,296
Servis elemanı (garson) yardımcısı: 4,116
Diğer büro memurları: 4,029
İnşaat teknolojisi teknikeri: 4,018
Çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı: 4,002
Ayakkabı imalatçısı: 3,964
Gıda mühendisi: 3,860
Bankacılık meslek elemanı: 3,777
Satış görevlisi: 3,759
Elektrik-elektronik teknisyeni: 3,758
Nitelik gerektirmeyen meslekler: 1,722,854
Diğer meslekler: 831,738
TOPLAM :3.775.660