Antalya’dan 4 günde bin 400 ton sebze

Türkiye’nin örtü altı üretim merkezi Antalya’da üretilen domates, salatalık, patlıcan, biber ve kabak, Ankara ve İstanbul’daki tanzim satış noktalarına tarım kredi kooperatifleri ve belediyeler aracılığıyla ulaştırılıyor. Antalya’da 4 günde bin 400 ton ürün İstanbul ve Ankara’ya gönderildi.

"7 alım noktası"

Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği Müdürü Yakup Kasal, tanzim satışın tevdi edilmesinin ardından ekiplerini kurduklarını belirtti.

Belirledikleri 26 kooperatifin ürün tedariği noktasında 7 yerde de alım noktası oluşturduklarını kaydeden Kasal, "26 kooperatifin üyeleri ürünlerini bu 7 merkeze getiriyor. 50 personelimiz de aktif olarak sahada çalışıyor. Seranın büyük veya küçüklüğüne göre bazen direkt seradan alıyoruz, bazen de üretici alım merkezine getiriyor. Burada yapılan işlemenin ardından tanzim satış mağazalarına sevk ediyoruz" diye konuştu.

"Fiyata müdahale etmiyoruz"

Fiyat noktasında iki konuyu baz aldıklarını dile getiren Yakup Kasal, "Birisi alış diğeri satış fiyatıdır. Alış fiyatını biz kooperatif olarak hiçbir zaman fiyatına müdahale etmiyoruz. O yörede ürünün rayiç bedeli neyse tahta fiyatı neyse, o fiyatın üzerine operasyon maliyetlerini koyup gönderiyoruz. Oluşan fiyatlar oradaki piyasanın fiyatlarıdır, biz müdahale etmiyoruz. Satış fiyatı noktasında da ürünün bir maliyetini ortaya çıkardık. Bir kilo domatesin üretim bedelini belirledik. Operasyon maliyeti denilen, kasa, palet, nakliye, işçilik noktasında maliyetleri teker teker çıkardık. 2,2.5 aylık bir operasyon öngörüyoruz. Bu süre için de ortalama fiyatı geçmiş yıllara göre tespit ettik ve operasyon maliyetini koyup satış fiyatını oluşturduk. Fiyatında tüketici kabul etmeliydi. Şu an üretici de tüketici de fiyatlardan memnun. Herhangi bir sıkıntı ya da aksaklık olmadı" ifadelerine yer verdi.

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"50 kuruşluk maliyet"

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak Antalya’dan 4 günde bin 400 ton ürün gönderdiklerinin altını çizen Kasal,"Ankara ve İstanbul’da ürün gönderiyoruz. Domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık ağırlıklı gönderiyoruz" dedi. Kasal, alınan ürüne komisyon, kar marjı herhangi bir ilave koymadıklarını ürünü alıp direkt üreticiye gönderdiklerini belirti.

Öngörülen maliyetleri de hesapladıklarını kaydeden Kasal, 2.5 liradan aldıkları domatesi 3 liradan satışa sunduklarını 50 kuruşluk bir maliyet olduğunu dile getirdi.

"Bin 400 ton ürün gönderildi"

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden gelen talep doğrultusunda ürün hazırladıklarını ifade eden Yakup Kasal, "4 günde bin 400 ton ürün göndermişiz. Arz talep dengesine göre oluşuyor. 50 tıra kadar günlük mal sevk edebiliriz. Üreticimizde öncelikle olarak bize ürün getirmek istiyor. ’Önce siz alın, biz de katkıda bulunmak istiyoruz’ diyorlar. Birçok üretici ben bu işe gönül verdiği söyleyerek hibe mal vermek isteyenler bile oluyor. Üreticilerimizin desteğinden çok memnun olduk" dedi.

"Ödemeler iki hafta içinde"

Tarım Kredi olarak herhangi bir zararlarının olmadığının altını çizen Kasal "Üreticiden komisyon bedeli kesilmediği için haldeki aldığı paradan biraz daha fazla ücret alıyor. Hiç kimse zarar etmiyor. Hesap ve maliyetlerimiz ortada her şey şeffaf. Üretici halde 30-35 gün içinde ödemelerini alıyordu, biz de 15-20 gün içinde ödeme yapmaya başlayacağız" ifadelerini kaydetti.

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